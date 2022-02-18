Rus Ordusunun Hareket Halinde Olduğu Videolar TikTok'ta Yayıldı

1 Şubat'ta, Krasnodar'dan orta yaşlı bir kamyon şoförü olan Igor, TikTok'ta kırsal bir bölgede iki şeritli bir yolda seyir halinde olan bir Rus askeri konvoyunun videosunu paylaştı.

Kısa klip 350'den biraz fazla izlendi - ancak rusya ordusunu açık kaynaklı bilgileri kullanarak izleyen ve genellikle bulgularını Twitter'da yayınlayan şahin gözlü analistler tarafından hızla alındı.

Bunlar arasında bağımsız bir Rus soruşturma örgütü olan Conflict Intelligence Team'in (CIT) kurucu üyesi Ruslan Leviev de yer alıyor. Rus ordusunun hareket halinde olduğunu gösteren TikTok videolarının araştırmacıların -özellikle de Rusya'nın Ukrayna sınırındaki gerginlikler arttıkça- ülke çapındaki hareketleri bildirmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olarak giderek daha fazla zaman aldığını söylüyor.

Leviev, bu tür içeriklerin yayınlanmasının arkasındaki kişilerin genellikle kamyoncular, demiryolu işçileri ve sakinleri olduğunu söylüyor. Aslında, Igor'un TikTok'u, Leviev'in önerdiği gibi Rus kontrolündeki topraklarda askeri polis işlevlerini yerine getirmek için konuşlandırılabilen bir iç askeri güç olan ulusal muhafızlar da dahil olmak üzere Rus askeri hareketlerini gösteren bir içerik akışında sadece bir videoydu.

"Ulusal muhafızlar Suriye'de de benzer işlevleri yerine getirmişler. Ayrıca, saha kamplarının girişlerine asıldıkça bilgi sızıntılarını önlemek ve gazetecileri, görgü tanıklarını ve izleyenleri kameralarla engellemek için de kullanılabilir." dedi.

TikTok diplomasisi

Son aylarda, Rusya'nın askeri varlığını araştırmak için açık kaynaklı istihbarat tekniklerini kullanan gözlemciler, Rusya'nın ülkenin dört bir yanından gelen güçleri Ukrayna sınırı ve komşu ülke Belarus yakınlarındaki Kırım'ı ilhak etmeye taşıdığını izledi.

Novaya Gazeta'nın askeri köşe yazarlarından Valery Shiryaev El Cezire'ye verdiği demeçte, "Askeri teçhizatın nasıl hareket etmesine dikkat edin." dedi. "Uzak Doğu'dan minimum hızda ilerliyorlardı. Herkes görsün diye her şeyi yaptılar." diyerek, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili müzakereler sırasında Rusya'nın askeri transferlerinin yükselişe geçtiklerini de sözlerine ekledi.

Shiryaev, Ocak ayı sonunda Uzak Doğu'dan yapılan konuşlandırmalarda yaya askerlerin yer almadığını da savunarak, bunun uydu görüntüleri ve sosyal ağlarda yayınlanan videolardan fark edildiğini söylüyor.

Geçen hafta Batılı yetkililer, sınır bölgelerindeki Rus askeri personel sayısının önceki haftalara göre 100 bin olan tahminlerinden 130 bini aştığını söylediler. İki hafta önce Ukrayna, Rusya'nın sınıra yakın yaklaşık 130 bin asker topladığını da söyledi.

Bu kadar büyük bir askeri varlığın eşi görülmemiş bir şey olmadığını söyleyen Şiryaev, Ukrayna gazetelerinin birkaç yıl önce sınır bölgelerinde 100 bin kadar Rus askerinin varlığını haber yaptığına işaret ediyor. Bu sayının, askeri personelin her yeni tatbikatla gelip gittiğini gören bu bölgelerde sürekli bir askeri tatbikat döngüsü nedeniyle sabit olduğunu söylüyor.

"Şimdi bu tatbikatlar askeri-siyasi baskı sisteminin bir parçası olarak kullanılıyor. Kimse sonuçların elde edilip edilmeyeceğini bilmiyor, ancak [Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin Batılı ülkeleri müzakere masasına oturmaya zorladı." diyor. "Bu zaten bir zafer."

Açık gizli

Yine de gözlemciler, Rus devletinin askeri hareketlerle ilgili bilgileri açıklamaktan kaçınmaya genel olarak istekli olduğunu ve ülkenin gizli servislerinin bu tür ayrıntıları aktif olarak koruduğunu söylüyorlar.

CIT'den Leviev ve meslektaşları soruşturmalarında tren hareketleriyle ilgili kamu verilerini kullanıyorlar, ancak Aralık ayında askeri taşımacılıkla ilgili demiryolu verileri kamu kayıtlarından çıkarıldı. Ancak, Rusya'nın açık tren verilerini çalışmaları için hala kullanan Leviev'e göre, Rus özel servisleri bu bilgileri araştırmacılardan tamamen gizleyemedi.

Bu arada Rus askerlerinin, hizmette veya üste cep telefonu ve diğer internete bağlı cihazları kullanmaları ve işleriyle ilgili bilgileri yayınlamaları yasa tarafından yasaklandı.