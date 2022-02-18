Putin, Ukrayna Gerilimi Sırasında Büyük Nükleer Tatbikatları Denetleyecek

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin Ukrayna sınırında gerginliğin arttığı bir dönemde Cumartesi günü "stratejik güçlerin" yer aldığı askeri tatbikatları bizzat denetleyeceğini açıkladı.

Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikata kıtalararası balistik füzeler ve seyir füzelerinin birden fazla uygulama fırlatmasının da dahil olacağı belirtildi. Hava kuvvetleri, güneydeki askeri bölge birliklerinin yanı sıra Kuzey ve Karadeniz filoları da dev nükleer tatbikatlarda yer alacak.

Belarus lideri Alexander Lukaşenko, Putin ile Cuma günü Moskova'da yaptığı görüşmede, Cumartesi günkü tatbikatları denetlemede de yer alacağını söyledi.

Savaş oyunları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'yı işgal edebileceği yönündeki uyarısının ardından geldi. Batı'nın korkuları, Rusya'nın genel kara kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 60'ı da dahil olmak üzere Ukrayna sınırları yakınlarında yoğunlaşan yaklaşık 150 bin Rus askerine odaklanıyor.

Kremlin işgal etmek gibi bir planı olmadığı konusunda ısrar ediyor. Ancak Moskova, ABD ve müttefiklerinden Ukrayna'yı ve diğer eski Sovyet ülkelerini NATO askeri ittifakından uzak tutmalarını, Ukrayna'ya silah konuşlandırmamalarını ve NATO güçlerini Doğu Avrupa'dan geri çekmelerini talep etti.

Washington ve müttefikleri Rusya'nın taleplerini sert bir dille reddetti ve Moskova, Batı'nın duvar örmeye devam etmesi halinde belirtilmeyen "askeri-teknik önlemler" almakla tehdit etti.

TASS haber ajansının haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Cumartesi günkü tatbikatlar konusunda şeffaf olduğunu, tüm uygun kanallara bildirimde bulunduğunu ve bunların "kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini" söyledi.

Putin'in rolünün şart olduğunu ve başkanın bir "durum merkezinden" yer almasının muhtemel olduğunu söyledi.

Rusya her yıl stratejik nükleer kuvvetlerinin büyük tatbikatlarını düzenlemesine karşın, Cumartesi günü yapılması planlanan manevralar Karadeniz Filosu'na işaret ediyor.

Filo, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na dayanıyor.

Moskova'dan bildirdiğine göre El Cezire'den Dorsa, "Ruslara göre, bu bir tırmandırma değil, ülkenin yıllık bazda sürdürdüğü bir şey." dedi. "Genellikle bu tatbikatlar Ekim ayında gerçekleştirilir, ancak geçmişte taşındılar."

Bu arada, Ukrayna'nın doğusundaki bombardıman, daha fazla tırmanma korkularını yeniden alevlendirdi.

Ukrayna hükümet güçleri ve ülkenin doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılar, bombardıman ve diğer ateşkes ihlalleriyle ilgili yeni suçlamalarda bulundu.