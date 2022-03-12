Rus Ordusu Kiev'i Kuşatırken Ukraynalılar Savaşa Hazırlanıyor

Ukrayna'da sivil savaşçılar ve başkentte yaşayanlar, Rus güçlerinin şehri sadece kilometrelerce ötedeki asker ve topçularla kuşatmasıyla büyük bir saldırıya hazırlanıyor.

Cumartesi günü başkent bölgesinde hava saldırısı sirenleri çalarken, roketli yaylım ateşleri bölge sakinlerini sığınmak için koşturdu. Kiev çevresinde birçok bölgede çatışmalar patlak verdi.

Yurii Malinskiyi için savaş, en küçük kardeşinin dört gün önce Rus roket ateşiyle öldürülmesinden sonra acı verici bir şekilde kişiselleşti. Eski bir hava kuvvetleri subayı olarak, Ukrayna'nın sivil savunmasına katılmak ve Rus işgalcilere karşı savaşmak için Hollanda'daki kamyon şoförlığı görevinden ayrıldı.

"Kardeşimi sadece kıyafetlerinden tanıdım; Onu tanımanın başka bir yolu yoktu." diyen Malinskiyi, el Cezire'ye büyük bir lastik barikatının önündeki sokakta durdu.

"Burada hiç savaşa gitmeyen, hiç ateş etmeyen, tüfek sesini bile duymayan adamlar var, ama hepimiz hazırız. İnan bana, moralim hiç bu kadar yüksek olmamıştı ve hiç bu kadar hazır olmamıştım." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket tarafından Perşembe günü çekilen uydu görüntülerinde, yaklaşık iki haftadır Kiev dışında konuşlu olan 64 kilometre uzunluğundaki (40 mil) Rus ordu konvoyunun başkentin etrafına dağıldığı ve muhtemelen tam bir saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Araç, tank ve top sütunu artık 15 km'den (9,3 mil) daha az uzaktaydı ve yavaşça Kiev'e doğru ilerliyordu.

Gelecek için savaş

Kiev bir kaleye dönüştü ve birçok gönüllü savaşa katıldı. Daha iki hafta önce ofislerde oturan ya da inşaatta çalışan adamlar şimdi sermayelerini savunmaya hazırlanıyorlar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "özel askeri operasyonunun" ana hedefi Kiev'le birlikte, kentte kalan siviller kendilerini hazırlıyor.

Alyona Kimlach, dairelerinden çıkamayan veya dışarı çıkmaktan, yiyecek almaktan korkan yaşlı ve hastalara yardım ediyor. Hayatında gereğinden fazla savaş gören 95 yaşındaki Alla Savichna için yiyecek getirdi.

"Bu yaşımda [Kiev'den] ayrılmamın ne anlamı var, özellikle de nasıl yürüdüğümü görüyorsanız? İki ameliyat geçirdim; Kalçamı kırdım," dedi Savichna El Cezire'ye. "10 yıldır sokağa hiç ... Yatağımda ölmek istiyorum."

Kimlach, Sekiz aylık kızıyla Kiev'den ayrılıp uzun ve öngörülemeyen bir yolculuğa çıkıp çıkmaması gerektiğine karar veremeyeceğini söyledi, ancak sürekli bombardıman ve sirenlerin onu son derece gerdiğini ekledi.

Bakan, ukrayna savunmasının tutmasını umabileceğini söyledi.