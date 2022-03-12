Moskova Kiev'e Doğru İlerliyor

Ukrayna başkentinin merkezine 25 km (16 mil) uzaklıktaki Rus kara kuvvetlerinin büyük bölümüyle Kiev'in kuzeybatısında çatışmalar yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna bombardımanı genişlerken, doğu-orta Dnipro kenti ile Batı Lutsk ve Ivano-Frankivsk'teki havaalanlarına baskınlar rapor edildi.

Ukraynalı yetkililer, Rus bombardımanlarının koşulların "kritik" olduğu Mariupol'den tahliyeleri tekrar engellediğini söylüyor.

tekrar engellediğini söylüyor. ABD ve üst düzey müttefikleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı sona erdirmesi için başlatılan baskılar üzerine Rusya'nın "en çok tercih edilen ulus" statüsünü iptal ediyor.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler elçisi, Moskova'nın Kiev'in ABD destekli biyolojik silah laboratuvarlarını işlettme suçlamasını "deli deliryum" olarak nitelendirerek reddediyor.

Orta Doğu'dan 'binlerce' gönüllü Ukrayna'ya karşı savaşa katılabilir

Donetsk bölgesindeki Rusya destekli ayrılıkçı hükümetin başkanı Denis Puşilin, Rus devlet televizyonunda yayınlanan sözlerinde, Orta Doğu'dan "binlerce" gönüllünün kısa süre içinde isyancılara katılabileceğini ve Ukrayna ordusuna karşı "omuz omuza" savaşabileceğini söyledi.

Bakan'ın sözleri, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun Rus makamlarının Orta Doğu'dan Ukrayna'daki Rus askeri harekatına katılmak isteyen 16 binden fazla kişiden talep aldığı yönündeki yorumundan sonra geldi.

Rus uzay ajansı yaptırımlara son verilmesini istedi

Rusya'nın uzay ajansı, NASA ve diğer uluslararası ortaklara, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) tehdit edebileceklerini söyleyen yaptırımlara son verilmesini talep eden bir mektup gönderdi.

Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, mektubun UZAY İstasyonu'nun çalışır durumda kalması için ABD, Kanada ve Avrupa uzay ajanslarına çağrıda bulundu.

Temyizi, ISS'nin uçuş yolunu gösteren bir harita ve dünyanın büyük bir kısmını birbirine bağlayan ancak Rusya'ya zar zor dokunan potansiyel bir düşme bölgesiyle gösterdi.

Rus güçleri Mariupol'un kenar mahallelerini ele geçirdi

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin kuşatmadaki Mariupol kentinin doğu kenar mahallelerini ele geçirdiğini açıkladı.

Bir Facebook güncellemesinde ordu, doğudaki Mariupol ve Severodonetsk'in ele geçirilmesinin Rus güçleri için bir öncelik olduğunu söylüyor. Mariupol bir haftadan uzun süredir kuşatma altında, elektrik, gaz ve su yok. İnsani yardım konvoylarının bombardıman altına gelmesiyle 430.000 nüfuslu şehirden insanları tahliye etmek için tekrarlanan çabalar suya düştü.

Klitschko, Rusya'yı şehir belediye başkanlarını hedef olmakla suçladı

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko, Rusya'yı Ukrayna'daki seçilmiş yetkilileri hedef aldığı için "terörizmle" suçladı ve Moskova güçlerinin "topraklarımızın her karış toprağından atılacağı" konusunda ısrar etti.

Yorumlar, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin Melitopol kentinin belediye başkanı Ivan Fedorov'un bir meydanın karşısında silahlı adamları taşıdığını gösteren bir video paylaşmasının ardından geldi.

Klitschko, "İşgalciler, Melitopol'ün yaşam desteğini felç etmek ve böylece yerel halkın moralini bozmak ve fethetmek için seçilmiş lideri olmadan şehri terk etti." dedi. "Bu bir terör eylemidir."