Ziraat Bankası Emekli Kampanyasını Duyurdu!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyası hakkında bilgileri detaylı olarak resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Ziraat Bankası yapmış olduğu, emekli kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirmeye devam ederken, yüksek limitli, emekli kredisi kullanacak olan kişilerin, herzaman ilk tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelmektedir. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için hemen onay vereceği yeni bir kredi kampanyasını duyurdu.

Emekli maaş hesabı olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, Ziraat Bankası üzerinden almış oldukları emekli maaş hesabı üzerinden istedikleri zaman bankadan ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli maaş alan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, hemen işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Emekli maaşınız ne kadar ise maaşınızın 20 katına kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar olan kredilerde sizlere 36 ay vadeli olarak Ödeme Tablosu hazırlarken, 50000 TL ile 100000 TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde 24 ay vadeli olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. 100 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredisi kampanyalarında ise banka sadece 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu yapacağı için gelir durumunuzun yüksek olması durumunda 100000 TL üzerindeki kredilerden faydalanacağınızı da altını çizmek istiyoruz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir veya bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında işlemlerini hızlı birşekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesi üzerinden kredi imkanından faydalanabiliyor. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kampanyada 50000 TL kredi kullanacağınızı söylemek istiyoruz.

Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıyan vatandaşlara sadece ihtiyaç kredisi değil, konut kredisi taşıt kredisi ve diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve kredi borçlarını kapatan, borç kapatma kredisi de verilmektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıyarak işlemlerine gerçekleştirecek olan vatandaşlara ayrıca, 750 TL emekli promosyonu imkanı da sağlanmaktadır. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgilerin kolay birşekilde alabilir, faiz oranlarını da buradan öğrenebilirsiniz.