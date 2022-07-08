Rus Lavrov, G20 Görüşmeleri İçin ABD'nin Peşinden Gitmeyeceğini Söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Antony Blinken'in Endonezya'nın tatil beldesi Bali'deki 20'ler Grubu (G20) zirvesinde kendisini görmeyi reddetmesi üzerine, görüşmeler için ABD'nin peşine düşmeyeceğini söyledi.

Dünyanın önde gelen ekonomilerinin bir kulübü olarak kurulan G20'nin dışişleri bakanları toplantısı için bu hafta dünyanın önde gelen diplomatları ve elçileri bir araya geldi. Rusya'nın işgalini en sert eleştirmenlerden bazılarını Moskova'nın üst düzey diplomatı ile aynı odaya koyan zirve Perşembe günü açılırken, ev sahibi ülke Endonezya katılımcılara Ukrayna savaşının sona ermesi gerektiğini ve farklılıkların müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

ABD, Rusya'yı dünya sahnesinde tecrit etmeye çalıştı ve Blinken'in yardımcıları, Moskova şimdi beşinci ayında olan Ukrayna'daki savaşını sürdürdüğü sürece Lavrov'la konuşmanın bir anlamı olmadığını söyledi .

Lavrov, Endonezya'yı selamlarken, Batılı ülkelerin G20'ye yaklaşmasını kınadı.

“Teması bırakan biz değildik; Amerika Birleşik Devletleri'ydi, ”dedi Lavrov Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte. "Toplantı öneren birinin peşinden koşmuyoruz."

Dışişleri bakanı, Batı'nın Ukrayna'daki savaşa yönelik “çılgın” eleştirisini reddetti ve Rusya'nın rakiplerini küresel ekonomik sorunları çözme şansını kaçırdıkları için azarladı.

Lavrov, "Tartışma sırasında Batılı ortaklar, G20'nin yetkisini takip ederek dünya ekonomisi sorunlarıyla uğraşmaktan kaçındı" dedi.

Batı'nın tartışması, “söze girer girmez, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Rusya Federasyonu'nun çılgınca eleştirisine neredeyse anında saptı. Lavrov, “Saldırganlar”, “işgalciler”, “işgalciler” – bugün çok şey duyduk” dedi.

Herkes operasyona son vermemizi ve barışçıl bir çözüme ulaşmamızı söylüyor” dedi.

Ancak şunları ekledi: "Batılı meslektaşlarımızın davranışlarına rağmen, bu yararlı bir tartışma."

Endonezya, gruptan dışişleri bakanları zirve için bir araya geldiğinde, G20'yi Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yardım etmeye çağırdı.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bu tür görüşmelerin ne zaman gerçekleşebileceğinin belirsiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Blinken ve Lavrov, Washington'ın Moskova'ya komşu Ukrayna'yı işgali konusunda baskı yapmak için uluslararası destek kazanmaya çalıştığı, gün boyu süren görüşmelerin başlaması için meslektaşlarına katıldı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili toplantıdan önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın G20 gibi girişimlere dahil olması ve angajmanı söz konusu olduğunda, işlerin her zamanki gibi olmayacağı açıktır" dedi.

Endonezya dışişleri bakanı Retno Marsudi, tatil beldesi Bali'deki toplantıyı başlatmak için yaptığı yorumlarda doğrudan savaşa değindi.

Lavrov odadayken Marsudi, "Savaşı bir an önce bitirmek ve farklılıklarımızı savaş alanında değil, müzakere masasında çözmek bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Bali'deyken Blinken, Tayvan da dahil olmak üzere gerginliklerin gerginleşmesinin ardından aylardır ilk kez Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmelerde Pekin ile diyaloğu yeniden başlatmaya çalışacak.

G20 toplantısı, savaşın gıda ve enerji güvenliği üzerindeki etkisinin yanı sıra küresel ekonominin koronavirüs pandemisinden ve iklim değişikliğinin tahribatından toparlanmasını ele alıyor.

Ancak Endonezyalı bir hükümet yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, geleneksel olduğu gibi G20 bakanlarının aile fotoğraflarının olmayacağını söyledi.

Cuma günkü toplantı, COVID-19 pandemisinden küresel toparlanmaya odaklanmak amacıyla Kasım ayında Bali'de yapılacak liderler zirvesine bir başlangıç ​​niteliğinde.