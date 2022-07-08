Johnson Nasıl İstifaya Zorlandı, Bundan Sonra Ne Olacak?

İngiltere lideri Boris Johnson , kendi ekibi tarafından Muhafazakar Parti başkanlığından istifa etmeye zorlandı , ancak halefi seçilene kadar başbakan olarak kalacak.

Analistler, Johnson'ın bir dizi skandalın ardından görevi bırakma baskısına boyun eğmeden önce 50'den fazla bakan ve yardımcısının istifa ettiği son ayaklanmalara rağmen çalışma şeklinin asla değişmediğini söylüyorlar.

“Johnson'ın görev süresi, başladığı gibi, kaos ve gelenekleri bozarak sona eriyor. Leeds Üniversitesi'nde siyaset öğretim görevlisi Alexandra Meakin Al Jazeera'ya verdiği demeçte, parlamentonun yasadışı olarak prorogasyonundan pandemiye kadar, İngiltere siyasetinde çalkantılı bir üç yıl oldu.

Johnson, birincil politika hedefine ulaştı: İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkarmak ve yıllarca süren parlamenter çıkmaza son vermek. Ancak pandemi sırasında yas tutan aileler, onun görev süresini genel olarak bir başarı olarak görmek için mücadele edecek ”dedi.

Meakin, "Ayrıca, Birleşik Krallık sözleşmelerine ve kurumlarına yönelik muamelesi, yazılı olmayan anayasamıza uzun vadeli zarar vermiş ve İngiliz halkının yönetim sistemlerine olan güvenini kaybetmiş olabilir" dedi.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde Johnson, Salı gününden bu yana, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Johnson kabinesinin en önemli üyelerinden ikisi olan sağlık sekreteri Sajid Javid de dahil olmak üzere bir dizi istifa ile yoğun bir incelemeye tabi tutulmuştu.

Her ikisi de başbakanı cinsel tacizle suçlanan üst düzey bir yetkilinin davasını ele alış biçimini bırakmaya çağırdı.

Newcastle Üniversitesi'nde İngiliz siyaseti okuru Stephen Elstub, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, meydana gelen olayların İngiliz siyasetinin yakın tarihinde benzeri görülmemiş olduğunu söyledi.

“En yakın örnek, kabinenin aşırı bir ekonomik kriz sırasında istifa ettiği 1931'deki MacDonald İşçi Partisi hükümetiydi. Karşılaştırmayı hak eden en son kriz 1990'daki Thatcher'dı. Ancak kabinesinden sadece birkaç üye hüküm sürdü” dedi.

Johnson'a benzeyen şey, birçok kabine üyesinin onunla bir araya gelmesi ve partinin kontrolünü kaybettiğini söyleyerek istifa etmesini tavsiye etmesidir.

Elstub, "Buna karşılık, Johnson'ın artık yönetemeyeceğinin farkına vararak istifa etmesini istemek için çok sayıda istifa gerekti" dedi.

Nitekim Johnson, istifasından önce kabine rollerini doldurmakta bile zorluklarla karşılaştı. Ayrıca Johnson istifa etmeseydi ve son gelişmeleri vermeseydi muhtemelen yeni bir güvenoyla karşılaşacaktı, hayatta kalması düşünülemezdi.

Johnson, Haziran'da bir oylamadan sağ çıktı ve Muhafazakar Parti'nin kuralları şu anda 12 ay içinde ikinci bir oylamayı yasaklıyor. Ancak önümüzdeki hafta Muhafazakar milletvekillerinin çıkarlarını gözeten ve kuralları belirleyen organ olan 1922 Komitesi için seçimler var, ”diyor Londra Üniversitesi Royal Holloway'de siyaset profesörü Nicholas Allen Al Jazeera'ya.

Johnson'ın karşı karşıya olduğu muhalefet dalgası göz önüne alındığında, bir kural değişikliği büyük olasılıkla ve bununla birlikte oylama sırasında bir kayıp olacaktı.

Allen, "Kuralları değiştirme tehdidi, 2019'da Theresa May'de olduğu gibi, bir liderin elini zorlamak için genellikle yeterlidir" dedi.

Chris Pincher

Westminster'deki en son hükümet krizi, Johnson'ın partiden meslektaşı, başkan yardımcısı kamçı Chris Pincher'ın karıştığı bir ilişki tarafından tetiklendi.

Johnson, rol için çok sayıda cinsel taciz iddiasıyla karşı karşıya kalan Pincher'ı aday göstermişti.

Johnson başlangıçta yalan söylediği anlaşılana kadar iddiaları bildiğini reddetti.

“Pincher'a yönelik cinsel saldırı iddialarının ele alınması, birçok milletvekili için bardağı taşıran son damla oldu. Johnson'ın daha önce kendisine karşı cinsel taciz şikayeti bulunan bir adamı terfi ettirme konusundaki muazzam kararsızlığına ek olarak, olay Johnson'ın gerçekle gevşek ilişkisini ve onun adına yalan söylemeleri için milletvekillerini göndermeye istekli olduğunu gösterdi" dedi. .

Bununla birlikte, Pincher davası, Johnson'ın ya bir rol oynadığı ya da ana suçlu olduğu birkaç skandalın yalnızca sonuncusuydu. Son zamanlarda, koronavirüs kilitlenmesi sırasında Downing Street ofisinde yasadışı partiler için eleştirildi.

Bununla birlikte, Johnson'ın hükümette sonuna kadar COVID-19 aşı kampanyası, Brexit ve Ukrayna'ya verdiği destek için onu öven destekçileri vardı.

Ancak ne kadar süre hayatta kaldığında başka nedenler rol oynadı.

Net değiştirme yok

“Johnson'ın yerini alacak net ve bariz bir isim yok, bu da onu bilinmeyene doğru büyük bir adım haline getiriyor. Elstub, “Korku, yeni liderin daha da kötü olabileceği ve kesinlikle seçmenlerle ilgili” dedi.

“Ayrıca Johnson, hükümete yetenekli değil, kendisine sadık insanları atadı. Kabinede başka bir liderin yönetiminde yer alma şanslarının olmayacağını çok iyi biliyorlar.”

Ayrıca, parti seçimleri kazanabildiği sürece ihlalleri kabul edilirken - ve Johnson Muhafazakarlar için sadece üç yıl önce Margaret Thatcher'dan bu yana en büyük seçim zaferini elde etti - son ara seçim sonuçları Johnson'ın terbiyeden yoksun olduğunu gösterdi. partinin başarısını etkilemeye başlamıştı ve bu yüzden artık dokunulmaz değildi.

Muhafazakarlar şimdi, temel oyları olan 30'lu yaşları yokluyorlar. Johnson görevde ne kadar uzun süre kalırsa, partinin seçim beklentilerine verdiği zarar o kadar büyük olur. Allen, sahtekârlık, bölünme ve yetersizlik toksik bir kombinasyondur” dedi.

Johnson'ın ayrılışı yaklaşırken, muhalefet şimdi yeni seçimler talep ediyor ve Johnson'ın Başbakan olarak görevinden derhal istifa etmemesi halinde parlamentoda güven oylaması yapma tehdidinde bulunuyor.

'Taze başlangıç'

İşçi lideri Keir Starmer, Johnson'ın istifasını memnuniyetle karşıladı. Ancak, artık “yeni bir başlangıç”ın gerekli olduğunu talep etti. Starmer, “Bir İşçi Partisi hükümetine ihtiyacımız var” dedi. "Hazırız."

Ancak muhalefetin güvensizlik oyu muhtemelen çok az anlam ifade ediyor.

“Muhalefet partileri güven oylaması için meclise girmeye çalışabilirler, ancak Muhafazakar milletvekillerinin hükümetlerini devirmeyecekleri temelinde yenileceklerdir. Allen, bu tür bir oylamanın mevcut koşullarda büyük ölçüde alakasız olduğunu belirtti.

Olası halefler

Yazdan sonra partiyi kim yönetecek, kimse tahmin edemez. Bununla birlikte, bazı isimler Westminster balonunda diğerlerinden daha belirgin bir şekilde yer alıyor.

“Bunu tahmin etmek çok zor ve net ve bariz bir öncü yok, ancak yarışmacılar arasında Sunak, Javid, [yeni atanan Maliye Bakanı Nadhim] Zahawi, [Brexit destekli bir başsavcı Suella] Braverman, [ eski savunma bakanı Penny] Mordaunt, [parlamentonun dışişleri komitesi başkanı Tom] Tugendhat ve [eski dışişleri bakanı Jeremy] Hunt. Yalnızca son ikisi, Johnson'a baştan beri karşı olduklarını gerçekten iddia edebilir ve bundan yararlanabilirler," dedi Elstub.

“Bence üç kişiden biri olabilir: [savunma bakanı Ben] Wallace, Javid ve [dış bakan] Liz Truss. Çitin üzerinde oturmak pahasına, tahmin edebileceğim tek şey, öngörülemeyen bir liderlik yarışması!” Allen kaydetti.

Meakin, "Sajid Javid dün yaptığı istifa açıklamasıyla şansını artırmış olacak, Liz Truss ise Birleşik Krallık'taki çok sayıda Muhafazakar Parti üyesinin oylarını çekebilecek" dedi.

Bu olası adayların çoğu şimdi isimlerini öne çıkaracak ve parti üyelerinin bir sonraki parti liderine ve dolayısıyla İngiltere'nin bir sonraki başbakanına karar vermesiyle birlikte bir iç seçime katılacak.