BM Şefi Dört Günlük Ateşkes Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde yeni bir saldırı başlatmasının ardından Ukrayna'da dört günlük ateşkes çağrısında bulundu.

Rus güçleri, Moskova'nın ayrılıkçı, kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin "tam kurtuluşunu" gözlediği sırada Kreminna şehrini ele geçirdi.

Ukrayna, iki taraf arasındaki takasın bir parçası olarak 76 savaş esirinin Rusya tarafından iade edildiğini söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketi 'önemli bir fark yaratmayacak'

Emekli ABD ordusu generali Mark Kimmitt, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik en son askeri yardım paketinin – ek helikopterler ve ilk kez 155 mm'lik obüs topları içeren 800 milyon dolarlık bir paket – "Ukraynalılar tarafından bu noktaya kadar kaybedilenlere zar zor ayak uydurmaktan başka bir şey olmadığını" söyledi.

Kimmitt, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Muhtemelen 140.000 mermi mermisi kaybettiler - bu onları yerde hareket ettirmek için iyi olurdu" dedi.

"O yardım paketinde sihirli mermiler yok... Yaklaşan bu savaşta önemli bir fark yaratmayacak, "dedi ve Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesindeki yeni bir saldırıya atıfta bulundu.

Biden ve müttefikleri Ukrayna'ya yardım da dahil olmak üzere danışıyor

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve müttefik liderlerin Salı günü ekonomik ve insani yardım sağlama ihtiyacı da dahil olmak üzere Ukrayna'da devam eden çabaları tartıştıklarını söyledi.

Gazetecilere brifing veren Psaki, Biden ve müttefiklerin Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinden sorumlu tutma çabalarını da görüştüklerini söyledi.

Yetkililer, Rusya'nın Harkov'u bombalamasında dört ölü, daha fazla yaralı olduğunu söylüyor

Bölge savcıları, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde Rus roketleri tarafından dört kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Bölge savcılığı Facebook'ta "10'dan fazla konut binasının yanı sıra garajlar ve bir süpermarket hasar gördü" diye yazdı.

Salı günü erken saatlerde yetkililer, Kharkiv'in Nemyshlianskyi bölgesinin bombardımanında en az üç kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını söyledi.

El Cezire iddiaları bağımsız olarak gerçekleştiremedi.

Rus medyası, Mariupol'daki kuşatma altındaki çelik fabrikasını 120 sivilin terk ettiğini söyledi

Interfax haber ajansı, Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikalarının yanında yaşayan yaklaşık 120 sivilin insani koridorlardan ayrıldığını ve Rus devlet televizyonundan alıntı yaptığını bildirdi.

Interfax, bir TV muhabirinin, Doğu Ukrayna'daki Donetsk'in Rusya destekli ayrılıkçı yönetiminin, ancak hiçbir Ukraynalı savaşçının, hayatlarını kurtarma sözü karşılığında silahlarını teslim etmek ve fabrikayı terk etmek için bir Rus ültimatomunu kabul etmediğini söylediğini aktardı.