Rus Kuvvetleri Donbas Köyünü Ele Geçirdi

Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin daha derinlerine indi ve Ukraynalı yetkililer, stratejik açıdan önemli şehirler olan Severodonetsk ve Lysychansk yakınlarındaki bir cephe hattı köyünün düştüğünü duyurdu.

Severodonetsk bölgesi askeri idaresi başkanı Roman Vlasenko Salı günü yaptığı açıklamada, Toshkivka yerleşiminin artık "tamamen Ruslar tarafından kontrol edildiğini" söyledi.

Toshkivka, savaş öncesi yaklaşık 5.000 kişilik bir nüfusa sahipti ve Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesindeki Severodonetsk'in yaklaşık 25 km (15 mil) güneyinde, Donbas'ın tam kontrolü için baskı yapan Moskova birlikleri tarafından haftalardır hedef alınıyor .

Vlasenko, savaşın parçaladığı bölge için savaşın "şimdi tüm hızıyla devam ettiğini" söyledi ve komşu Donetsk bölgesiyle birlikte Donbas'ı oluşturan Luhansk'ın savaşın "merkez üssü" haline geldiği konusunda uyardı.

Donbas savaşları, son haftalarda acımasız bir yıpratma savaşına dönüştü ve Moskova, ezici ateş gücünü, Moskova'nın ayrılıkçı vekilleri adına iddia ettiği Ukrayna'nın elindeki bir cep üzerinde yoğunlaştırdı - kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri.

Ancak topçu avantajlarına rağmen, bazı gözlemciler Rus kuvvetlerinin Nisan ayında taarruza yeniden odaklanmasından bu yana Donbas'ta yavaş ilerleme kaydettiğini belirtiyor.

Amansız savaş , nesiller boyu Avrupa'nın en kanlı kara savaşlarından birinde her iki tarafın da ağır kayıplar verdiğini gördü.

Rus güçleri Luhansk'ı 'harabe'ye çevirdi

Savaşlar, bölgeyi boydan boya geçen Siverskyi Donets Nehri'ni kapsadı; Rus kuvvetleri ağırlıklı olarak doğu yakasında ve Ukrayna kuvvetleri ise batıda yer alıyor.

Bununla birlikte, Ukrayna kuvvetleri hala doğu yakasında bir miktar yer tutuyor ve Kiev'in birlikleri, son çatışmaların sıcak noktası olan Severodonetsk'in eteklerinde bir sanayi bölgesinin bir kısmını kontrol ediyor.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai Salı günü Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukraynalıların yoğun Rus bombardımanına rağmen Azot kimyasal tesisini elinde tutmaya devam ettiğini söyledi. Düzinelerce çocuk da dahil olmak üzere yaklaşık 500 sivilin tesiste barındığı ve güvenliklerine yönelik korkuların arttığı bildiriliyor.

Haidai, Rus birliklerinin Severodonetsk'i ele geçirmek amacıyla bölgeyi "harabeye" çevirdiğini söyledi.

AP'ye “Bu tam bir felaket” dedi. “Pozisyonlarımıza obüslerden, çoklu roketatarlardan, büyük kalibreli toplardan, füze saldırılarından ateş ediliyor… bugün yanabilecek her şey yanıyor.”

Luhansk bölgesindeki hala tamamen Ukrayna kontrolünde olan tek şehir olan komşu Lysychansk da saldırıya uğradı.

Haidai, Telegram'da Pazartesi günü Rus bombardımanının şehirdeki 10 yüksek binayı, özel evi ve bir polis karakolunu tahrip ettiğini söyledi.