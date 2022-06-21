Putin, Sarmat Balistik Füzesinin 2022 Sonuna Kadar Konuşlandırılacağını Söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yeni test edilen Sarmat kıtalararası balistik füzelerini (ICBM) 2022'nin sonuna kadar konuşlandırmak da dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerini daha da güçlendireceğini ve modernize edeceğini söyledi.

Putin, Salı günü Rusya'nın devam eden Ukrayna işgali sırasında askeri akademi mezunlarıyla televizyonda yaptığı bir toplantıda bu yorumları yaptı .

Putin mezunlara, 10 veya daha fazla nükleer savaş başlığı ve tuzak taşıyabilen Rus tarafından geliştirilen ICBM'lere atıfta bulunarak, “Yıl sonuna kadar bu tür ilk kompleksin savaş görevinde olması planlanıyor” dedi.

Rusya, Nisan ayında füzeyi başarıyla test etti ve Batı ile nükleer karşı karşıya gelme ihtimalini yeniden yükselten gerilimlerin arttığı bir dönemde bazı gözlemcileri sinirlendirdi.

Putin, konuşlandırmanın daha büyük bir Rus ordusunun bir parçası olarak geleceğini söyledi ve birliklerin “dünyada eşi olmayan” S-500 hava savunma ve füze savunma sistemlerini almaya başladığını da sözlerine ekledi.

Rusya, hava savunma sistemlerini hızla konuşlandırılabilen ve uzun menzilli uçaklarda, hipersonik füzelerde ve ICBM'lerde müdahale edebilen S-500'lerle yeniliyor.

Ukrayna'da savaşan Rus güçlerini "gerçek kahramanlar gibi cesaretle, profesyonellikle" hareket etmekle öven Putin, "Potansiyel askeri tehditleri ve riskleri dikkate alarak silahlı kuvvetlerimizi geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Moskova, işgali Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini “kurtarmayı” amaçlayan “özel bir askeri operasyon” olarak nitelendirdi.

'Gerçekten eşsiz silah'

Batılı yetkililer daha önce Sarmat'ın yıl sonuna kadar konuşlandırılmasını beklediklerini söylese de, tanıtımı güvenlik için büyük bir zorluk teşkil edecekti.

Rusya tarafından yıllardır geliştirilmekte olan füze, büyük bir yük ve aşırı menzile sahip, bu da muhtemelen çoğu radar ve füze savunma sistemini baypas edebiliyor.

Rus cumhurbaşkanı daha önce Sarmat füzesini ülkesinin dış “tehditlerden” güvenliğini sağlayacak “gerçekten eşsiz bir silah” olarak övmüştü .

Saldırgan söylemin sıcağında Rusya'yı “tehdit etmeye” çalışanların “iki kez düşünmesini” sağlayacağını söyledi.

Nisan ayında, dönemin Pentagon sözcüsü John Kirby , iki ülkenin nükleer silahlarına sınır koyan 2011 Yeni START Antlaşması uyarınca yapmak zorunda olduğu gibi, Moskova'nın Washington'u önceden “uygun şekilde bilgilendirdiğini” söyleyerek füze testinin önemini küçümsedi .

Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Test rutin ve sürpriz değildi" dedi. "Tabii ki departman Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hukuksuz ve sebepsiz saldırganlığına odaklanmaya devam ediyor ."

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, daha önce Rusya'nın nükleer silahları ancak varlığının tehdit edilmesi durumunda kullanacağını söylemişti.