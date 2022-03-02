Rus İşgali Nedeniyle Yarım Milyondan Fazla İnsan Ukrayna'yı Terk Etti

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'ye göre, Ukrayna'daki savaştan 500.000'den fazla kişi komşu ülkelere kaçtı. Bu, BM mülteci kuruluşu UNHCR tarafından Pazar günü bildirilen rakamdan yaklaşık 80.000 daha fazlaydı.

Polonya sınır muhafızlarına göre, Ukraynalı mültecilerin çoğunluğu şimdiye kadar Polonya'ya kaçtı ve savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 300.000 kişi geldi. Sadece Pazar günü, yaklaşık 100.000 kişinin ortak sınırı Polonya'ya geçtiği söyleniyor.

UNHCR sözcüsü Chris Melzer, yüz binlerce kişinin Ukrayna içinde yerinden edildiğini, ancak somut bir rakam veremediğini de sözlerine ekledi.

BM acil yardım koordinatörü Martin Griffiths, BM'nin Ukrayna'daki insani yardımını daha da artırmak istediğini, ancak daha fazla paraya ve daha fazla güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Cenevre'den BM Güvenlik Konseyi'ne konuşan Griffiths, "İnsani yardım çalışanları yanıt vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. BM, Ukrayna'daki insani varlığını genişletti. Bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Operasyonlarımızı olabildiğince hızlı bir şekilde büyütmek için çalışıyoruz. Bir süredir bunun için hazırlanıyorduk. Ancak son üç gündür Ukrayna'daki sevgili meslektaşlarımızın hareketlerinin devam eden çatışmalar ve çatışmanın taraflarından insani hareketlerin korunacağına dair güvence alamamamız nedeniyle ciddi şekilde kısıtlandığını söylemeliyim. Ve ancak bu akşam, bu yönde bazı güvencelerin başlangıcını aldığım için şanslıydım" diye ekledi.

Sınırda Afrika ırkçılığı

Şu anda Ukrayna'da toplam 119 insani yardım kuruluşu faaliyet gösteriyor. İnsanlar Ukrayna'dan kaçmaya devam ederken, bazı Afrikalılar Polonya ile Ukrayna arasındaki sınırda ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi.

Bazı Afrikalılar, yetkililerin soğuğa, yiyecek ve diğer erzak eksikliğine ve beyaz mültecilerin ülkeye girişine izin vermelerine rağmen günlerce sınırı geçmelerini kabaca engellediğini ifade etti.

Çoğu Nijerya, Gana, Kenya, Güney Afrika, Etiyopya, Somali ve diğer ülkelerden gelen binlerce genç Afrikalı öğrenci, yüksek standartlarda eğitim ve düşük maliyetlerle Ukrayna'da eğitim görüyor.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Ukraynalı mevkidaşını durumu netleştirmeye çağırdı. "Ukrayna sınır muhafızlarının Nijerya vatandaşlarının çıkışını engellediği haberlerinden endişe duyduğunu" söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Ukrayna sınır muhafızlarına tüm yabancıların gitmesine izin verme talimatı verildiğini iddia etti. Soruşturma ve hızlı bir şekilde geri dönme sözü verdi" dedi.

