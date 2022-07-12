Rus İşgali Altındaki Ukrayna Kasabasının Lideri Bomba Yüklü Araçla Öldürüldü

Bölgesel işgal yetkilileri, Ukrayna'nın Harkov bölgesinin Rus işgali altındaki doğusundaki küçük bir kasabanın Rus tarafından atanan yöneticisinin, Ukraynalı sabotajcıların işi olduğu tahmin edilen bir bomba yüklü araçla öldürüldüğünü söyledi.

Rusya'nın TASS haber ajansının Pazartesi günü bildirdiğine göre, Moskova yanlısı askeri-sivil yönetim, Velikyi Burluk'un baş yöneticisi Yevgeny Yunakov'un Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubu tarafından öldürüldüğünü söyledi.

TASS'ın bölgede yakın zamanda kurulduğunu söylediği yönetim, patlamayı Ukrayna makamları tarafından düzenlenen bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk vilayetlerini Kiev'in kontrolünden çıkarmak istediğini açıkça söylerken, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana ele geçirdiği diğer toprakları da bırakmak istemediğine dair hiçbir belirti göstermiyor.

Rus güçleri Harkov bölgesini kısmen işgal etti, ancak Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan aynı isimdeki şehir Kiev'in kontrolü altında.

TASS, Rus destekli yetkililerin Harkov bölgesinin doğusundaki Kupyansk şehrinde konuşlandırılacağını söyledi.

Yönetime eski bir polis şefi olan Vitaliy Ganchev başkanlık edecek.

Rus yetkililer daha önce işgal altındaki güneydeki Herson bölgesinde ve kısmen işgal altındaki Zaporijya bölgesinde Moskova yanlısı yönetimler kurmuştu .

Moskova yanlısı yetkililere yönelik saldırılar son haftalarda her iki bölgede de arttı.

Yine Pazartesi günü, Zaporijya'daki işgal makamları, Rus kuvvetlerinin eline geçen ilk şehirlerden biri olan Melitopol'un Rusya tarafından kurulan bölge başkanı Andrei Siguta'nın, evine ateş açan bir sabotajcı tarafından canına kasteden bir saldırıdan kurtulduğunu bildirdi.

Zaporizhia eyaletinin Rusya tarafından atanan sivil-askeri idaresinin kıdemli bir üyesi olan Vladimir Rogov, Telegram kanalında sözde suikastçının bir çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

İdarenin başkan yardımcısına göre, 24 Haziran'da Rus tarafından kurulan Kherson bölgesel idaresinde üst düzey bir yetkili bombalı bir şekilde öldürüldü .

Ertesi gün, Ukrayna askeri istihbarat başkanı işgal altındaki topraklardaki partizan direniş çabaları hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak Reuters haber ajansına “ Ukrayna'ya ihanet eden insanlar ve buraya ülkemizi yok etmek için gelen tüm o sefiller yok edilecek” dedi.

Rusya işgali "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor ve Ukrayna'nın Rusça konuşanlarını zulümden korumak ve Rusya'nın güvenliğine yönelik Batı destekli bir tehdidi etkisiz hale getirmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyor.

Kiev ve Batı, bunların emperyal fetih savaşı için temelsiz bahaneler olduğunu söylüyor.