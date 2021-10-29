RSV Nisan Ayına Kadar Devam Edecek

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert, koronavirüsle benzer belirtiler göstermekte olan ve çocukları tehlikeye sokan Respiratuar Sinsisyal Virüs ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve dikkatleri üzerinde topladı. Sert, Ekim ayı gibi ciddi oranlarda enfeksiyon oluşturan bu virüsün Nisan ayına kadar devam edeceği bilgisini vatandaş ile paylaştı. Bunun yanı sıra el ve maske temizliğinin de bu hastalığın bulaştırıcılığını azalttığı ifade edildi.

Hırıltılı solunum, yüksek ateş, burun tıkanıklığı ve öksürük ile belirti veren ve çocukları tehdit eden RSV'nin solunum enfeksiyonu yapan bir virüs olduğu açıklandı. Özellikle 2 yaş altına olumsuz etkiler bırakabilen virüse dikkat edilmesi gerektiği söylenildi. Ailelere önemli uyarılarda bulunan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert, virüs hakkında dikkat çekici açıklamalar gerçekleştirdi.

Koronavirüs ile benzer belirtiler gösteren söz konusu virüsün Ekim ayı gibi enfeksiyon yapmaya başladığını açıklayan Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert, virüsün Nisan ayına kadar devam ettiğini de belirtti. Koronavirüs ile benzeyen bir virüs olması sebebiyle yine solunum yolu ile bulaştığını, eller ve yüzeylerden temas ile geçebildiğini aktardı. Bu sebeple el ve maske temizliğinin bu hastalığın bulaştırıcılığını azaltabileceği ifade edildi. Konu hakkında en başında da söylenildiği gibi ailelerin mutlaka temizliğe dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Sert, özellikle küçük bebeklerde daha fazla akciğer bulgusu olduğunu açıklarken koronavirüste ise akciğer ile ilgili bulguların çok fazla görünmediğini dile getirdi. Abdullah Sert, bir saat gibi kısa süre içerisinde sonuçlanabilen tanı kitlerinin bulunduğu da belirtti. Bu sebeple hızlı bir şekilde bu tanıyı ayırt edebildikleri de açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Çocukların enfeksiyondan kendilerini korunması ve bununla boşa edebilmesi adına bağışıklık sistemini güçlü tutmanın çok önemli olduğu vatandaş ile paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.