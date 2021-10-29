İş Dünyasından Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Her sene yaşandığı gibi 98. senesinde de tüm Türkiye'de coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı minnet ve şükran içerisinde yaşanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebi ile kutlama mesajlarını paylaşan iş dünyasının temsilcileri de Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile kurucu kuşağı millet içerisinde anarak paylaşımlar gerçekleştirdi. İş dünyası temsilcilerinin yayınlamış olduğu mesajlarda Cumhuriyet kazanımlarına vurguda da bulunuldu. Bunun yanı sıra geleceğin teminatının Cumhuriyet değerleri olduğu konusuna da açıklık getirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 98. senesinde yayınladıkları mesajlar ile kutlayan iş ve meslek örgütleri önemli paylaşımlar gerçekleştirdi. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gaziler iş dünyası tarafından minnet ile anıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile önemli bir mesaj yayınlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının önderliğinde ve Türk milletinin desteği ile verilen Milli Mücadele sonrasında kurulan Cumhuriyetin en değerli fazilet olduğunu yazdı.

Milli mücadele döneminde kahramanca direniş sergilenerek zafere ulaşan Türk milletinin en değerli kazanımının Cumhuriyet olduğunu ifade eden Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 98 senesi hakkında bir kutlama mesajı paylaştı.

Yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayram mesajında cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü kutlayan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururu içinde olduğumuzu ifade eden Akkol, bizlerin her zaman yılmadan, çalışarak, yorulmadan ve üreterek geleceğe emin adımlar ile yürüyeceğimizi aktardı. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim şeklinde ifade ettiği Cumhuriyetin gelecek nesillere taşınacak olan en değerli mirasımız olduğu belirtildi.