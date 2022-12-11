Romanya Vize İstiyor Mu ? Türkiye'den Romanya'ya Seyahet İçin Pasaport ve Vize Şartı Kalktı Mı?

Romanya Türkiye'den çok fazla ziyaretçi alan ülkeler arasında. Peki Romanya'ya gitmek için vize kalktı mı ? Romanya'ya seyahat planı yapmak isteyen vatandaşlar ne yapmaları gerekiyor, tüm detayları bu haberimizde sizler için hazırladık.

Romanya tarihi ve kültürel yapısıyla her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği ülkelerden biridir. Özellikle Türkiye'ye yakın olması sebebiyle gerek iş gerekse turistik tatil veya farklı nedenlerden dolayı oldukça ziyaretler artmış durumdadır. En çok merak edilen soruların içerisinde Romanya vizesiz gidiliyor mu?, Romanya'ya gidişte pasaport gerekli mi? İşte detaylar...

Romanya Vize İstiyor Mu? Romanya'ya Gidiş İçin Vize ve Pasaport Gerekli Mi?

Devletler kendi aralarında veyahut uluslararası anlaşlamar ve kanunlar ile ülkeler arası ziyaretlerde bazı kurallar getirmektedir. Vize ve pasaport şartı ülkenden ülkeye değişmektedir. Romanya ve Türkiye özelinde bazı anlaşmalar ve şartlar söz konusudur. Türkiye'den Romanya'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız için vize ve pasaport şartları şu şekilde geçerli ve gereklidir.