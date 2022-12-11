Romanya Vize İstiyor Mu ? Türkiye'den Romanya'ya Seyahet İçin Pasaport ve Vize Şartı Kalktı Mı?
Romanya Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Romanya'ya Seyahat İçin Pasaport ve Vize Şartı Kalktı Mı? Hangi şartlarda Romanya'ya vize olmadan seyahat edilir.
Romanya Türkiye'den çok fazla ziyaretçi alan ülkeler arasında. Peki Romanya'ya gitmek için vize kalktı mı ? Romanya'ya seyahat planı yapmak isteyen vatandaşlar ne yapmaları gerekiyor, tüm detayları bu haberimizde sizler için hazırladık.
Romanya tarihi ve kültürel yapısıyla her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği ülkelerden biridir. Özellikle Türkiye'ye yakın olması sebebiyle gerek iş gerekse turistik tatil veya farklı nedenlerden dolayı oldukça ziyaretler artmış durumdadır. En çok merak edilen soruların içerisinde Romanya vizesiz gidiliyor mu?, Romanya'ya gidişte pasaport gerekli mi? İşte detaylar...
Romanya Vize İstiyor Mu? Romanya'ya Gidiş İçin Vize ve Pasaport Gerekli Mi?
Devletler kendi aralarında veyahut uluslararası anlaşlamar ve kanunlar ile ülkeler arası ziyaretlerde bazı kurallar getirmektedir. Vize ve pasaport şartı ülkenden ülkeye değişmektedir. Romanya ve Türkiye özelinde bazı anlaşmalar ve şartlar söz konusudur. Türkiye'den Romanya'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız için vize ve pasaport şartları şu şekilde geçerli ve gereklidir.
- Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının Türkiye'den Romanya'ya gitmeleri için vize almaları gerekmektedir.
- Resmi pasaport (diplomatik, hususi ve hizmet) hamili Türk vatandaşlarının Romanya'ya yapacakları 6 ay içindeki 90 günlük turistik ziyaretlerinde ise, vizesiz giriş yapma imkanları bulunmaktadır.
- Romen makamlarının vize için istediği belge ve bilgilere Romanya’nın ülkemizdeki Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul ve İzmir’deki Başkonsolosluklarından veya internet adreslerinden ulaşabilirler.
- Avrupa Birliği veya Schengen (şengen) vizesi yada oturma izni bulunan Türk vatandaşları, 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren, vizeden muaf olarak Romanya’ya giriş yapabilmekte ve son 6 ay içerisinde 90 günü aşmamak şartıyla ülkede kalabilme imkanları bulunmaktadır.