Maaşı yeni bağlananlara 3'lü bayram ettiren müjde! Emekliye 5500 TL maaş, 20.000 TL promosyon, 2500 TL ikramiye!

Emekliye 5500 TL Maaş, 20.000 TL Promosyon, 2500 TL İkramiye! Maaşı Yeni Bağlananlara 3'lü bayram ettiren müjde! Yeni emekli olmuş ya da emekli maaşı yeni bağlanmış olan bireyler birçok gelir elde edebilmektedir. Emeklilerin en az maaşı 5500 TL olmuştur. Ayrıca bankalardan gelen promosyonlar ile bu rakam yükselmektedir. Bankaya göre değişkenlik göstermekle birlikte 20.000 TL’ye varan promosyon alınmaktadır. Bütün bu imkanlar sadece yeni emekliler için değil halihazırda emekli olan bireyler için de geçerlidir. Yeni emekli olmuş bireylerin en az maaşı 3500 tl çıkarılmış ancak yine halihazırda emekli olan bireylerin de 3500 TL altı maaşları 5500 TL’ye çıkarılmıştır.

Banka Promosyonları

Bireyler emekli maaşını hangi bankadan alacağına o bankanın promosyonuna göre karar verebilmektedir. Bankalar da işlem açısından bireylerin maaşlarını kendilerinden alması için yarış halindedirler. Bu yarış promosyonların yükselmesine sebep olmaktadır. Özellikle maaşı yüksek olan emekli bireylere promosyonlar da yüksek rakamlardan verilmektedir.

Örneğin maaşı 3500 TL’nin üzerinde olan bireyler için promosyon 10.000’e kadar yüksele bilmektedir. Yine maaşı 10.000 ila 15.000 arasında olan bireyler için de promosyonlar 20.000 tl’ye kadar çıkabilmektedir. Bu promosyon fırsatlarını emekliler bankaların sundukları promosyon miktarını inceledikten sonra yakalama hakkında sahip bulunmaktadır. En yüksek promosyonu veren bankaya emeklilik maaşını geçirenler bu promosyonu alma hakkını kazanacaktır.

haber24.com özel haber

