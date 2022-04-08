Roger Ng, 1MDB'deki Rolü Nedeniyle 30 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Küresel 1MDB skandalı nedeniyle mahkemeye çıkan tek Goldman Sachs bankacısı olan Roger Ng, Malezya fonunun destansı yağmalanmasındaki rolünden dolayı suçlu bulundu.

49 yaşındaki Ng, ABD'nin rüşvetle mücadele yasalarını ihlal etmek için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak da dahil olmak üzere davadaki üç suçtan da mahkum edildi. 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Karar, Brooklyn, New York'ta sekiz haftalık bir federal duruşmadan sonra geldi ve o sırada Ng'nin patronu Tim Leissner'in şaşırtıcı itiraflarını içeriyordu. Suçunu itiraf eden Leissner, eski Goldman Sachs Group Inc. bankacısına karşı kilit tanıktı. Kürsüde, Goldman'ın bir tahvil anlaşması üçlüsü düzenlediği 1Malaysia Development Bhd.'nin milyarlarca dolarlık yağmasında bir dizi kişisel ve profesyonel yalan söylediğini itiraf etti.

Bu, Malezya halkına ve ekonomisine yardım etmek için kurulan egemen varlık fonunu çevreleyen sahtekarlığın ardından ABD için zor kazanılmış bir zafer, ancak bunun yerine hükümet yetkililerinin, bankacıların ve aracıların ceplerini tahmini 2,7 milyar dolar ile doldurmak için kullanıldı. ABD'nin Goldman'ın işini kazanmak için hükümet yetkililerine rüşvet verdiğini söylediği iddia edilen beyni Jho Low - ve kendisi için 1.42 milyar dolarlık bir ikramiye - büyük ölçüde kalmaya devam ediyor. Dolandırıcılıktan elde edilen gelir, 200 milyon dolarlık bir süper yat ve "Wall Street'in Kurdu" nu finanse etmek için kullanıldı.

Dava Goldman üzerinde kara bir lekeydi. 2020'de bir Goldman birimi, 1869'da kurulan firma için ilk suçlu itirafı olan ABD rüşvetle mücadele yasalarını ihlal etmek için komplo kurduğunu itiraf etti. Banka, ABD tarihindeki türünün en büyük cezası olan 2,9 milyar dolardan fazla ve plandaki rolü için küresel olarak 5 milyar dolardan fazla para ödedi.

En Büyük Yakalama

Bir zamanlar Goldman'ın Güneydoğu Asya başkanı olan Leissner, 60 milyon dolardan fazla geri tepme karşılığında 1MDB'den çalma planına karşı suçunu itiraf eden en üst düzey Goldman bankacısıydı. Ng, firmanın Malezya'daki eski yatırım bankacılığı başkanıydı.

Savcıların 756 milyon doları cebe indirdiğini söylediği eski Malezya Başbakanı Najib Razak, Malezya'da yolsuzluk suçlamalarından suçlu bulunduktan sonra 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz bekleyen özgürdür.

Ng'nin davası, planın yeni ayrıntılarını ortaya çıkardı. Low, savcılık tanıklarının ifadelerine göre, Goldman'ın fon için tamamladığı her tahvil anlaşmasından hemen sonra 1MDB'den çalınan milyarları aceleye getirdi. FBI, bu fonların daha sonra komploculara yönlendirildiğini söyledi. Bunlar arasında, filmi finanse etmek için harcadığı 60 milyon dolar da dahil olmak üzere 238 milyon dolar alan Najib ve üvey oğlu da vardı, ABD Jüri Üyelerine göre, planın Najib'in karısı için 23 milyon dolarlık pembe elmas kolyeyi ve onun için 1 milyon dolardan fazla lüks el çantasını nasıl finanse ettiği gösterildi.

Hükümetin davasının merkezinde, Leissner'ın ganimetin 35 milyon dolarını Ng'nin karısı tarafından kontrol edilen bir paravan şirkete gönderdiğini gösteren bir FBI çizelgesi vardı. FBI daha sonra elmas takılara 300.000 dolar ve altın kum saatine 20.000 dolar harcadığını söyledi.