Tamamen Özel Astronot Ekibi Uzaya Çıktı

Bir SpaceX roket gemisi, endüstri yöneticileri ve NASA tarafından alçak Dünya yörüngesinin ticarileştirilmesinde bir kilometre taşı olarak selamlanan bir uçuş olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılan ilk tamamen özel astronot ekibini taşıyarak patladı.

Cuma günkü uçuş, geçen yıl bir milyarder ve misafirlerini üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkaran Elon Musk'ın SpaceX'i için ikinci özel charter.

Axiom tarafından yayınlanan canlı video yayını, Crew Dragon kapsülünün tepesinde iki aşamalı bir Falcon 9 roketinden oluşan 25 katlı SpaceX fırlatma aracının, Florida'nın Atlantik kıyısındaki mavi gökyüzüne ateşli, sarımsı bir egzoz kuyruğunun üzerinde uzandığını gösterdi.

Mürettebat bölmesinin içindeki kameralar, roket uzaya doğru yükselmeden dakikalar önce kasklı beyaz-siyah uçuş kıyafetleriyle sakince oturan basınçlı kabine bağlanmış dört adamın görüntülerini yayınladı.

Cumartesi günü uzay istasyonuna gelen Amerikalı, Kanadalı ve İsrailli bir kişi yatırım, emlak ve diğer şirketleri yönetecek. Tüm yemekler dahil roket yolculuğu ve konaklama için 55 milyon dolar ödüyorlar.

Eski bir astronot, İspanyol-Amerikalı Michael Lopez-Alegria misyona komuta ediyor.

Üç işadamı: Dayton, Ohio'dan Larry Connor, Montreal'den Mark Pathy ve İsrail'den Eytan Stibbe, derin cepleri olanlara alan açılmasından yararlanan en son kişiler. Jeff Bezos'un roket şirketi Blue Origin, müşterileri uzayın kenarına 10 dakikalık yolculuklarla götürürken, Virgin Galactic bu yılın ilerleyen zamanlarında roket gemisinde müşterileri uçurmaya başlamayı bekliyor.

Axiom, gelecek yıl uzay istasyonuna ikinci özel uçuşunu hedefliyor. Gelecekte daha fazla müşteri gezisi eklemeyi planlıyor ve Axiom, 2024'ten itibaren yörüngedeki komplekse kendi odalarını eklemeyi planlıyor. Yaklaşık beş yıl sonra, şirket kendi kendine yeten bir istasyon oluşturmak için bölmelerini ayırmayı planlıyor - emekli olduktan ve NASA Ay'a geçtikten sonra uzay istasyonunun yerini alması amaçlanan birkaç ticari karakoldan biri.

Rusya, on yıllardır uzay istasyonunda - ve ondan önce Mir istasyonunda - turistleri ağırlıyor. 2021'de bir Rus film ekibi uçtu, ardından bir Japon moda kralı ve asistanı geldi.

NASA, yıllarca uzay istasyonu ziyaretçilerine karşı çıktıktan sonra nihayet harekete geçiyor.

"Bu bir cehennem yolculuğuydu," dedi eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria, şaperon, yörüngeye ulaşırken.

Ziyaretçilerin biletleri, uzay istasyonunun Rus kısmı dışındaki herkese erişimi içeriyor - bunun için gemideki üç kozmonottan izin almaları gerekecek. Üç Amerikalı ve bir Alman da şu anda orada.