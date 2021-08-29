Robert F Kennedy Suikastçısı Sirhan Sirhan İçin Şartlı Tahliye Önerildi

Sirhan Sirhan, Los Angeles'ta bir otelde yaptığı konuşmanın ardından birinciyi vurarak tarihin akışını değiştirdiği için 53 yıl hapis yattı.

Kamusal bir tehdit olmadığını gösteren oylama, serbest kalacağını garanti etmiyor.Karar şimdi Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'a düşüyor. Demokrat şu anda bir seçim kampanyasının sancıları içinde. Sirhan'ın şartlı tahliye komisyon üyelerine verdiği demeçte, "Yarım yüzyıldan fazla bir süre geçti" dedi. "O genç dürtüsel çocuk artık yok."

Tek haber ajansı olan Associated Press'e göre, "Senatör Kennedy dünyanın umuduydu ve ben yaralandım ve hepsine zarar verdim ve bunu deneyimlemek bana acı veriyor, böyle korkunç bir eylemin bilgisini" diye ekledi. şartlı tahliye duruşmasına katılmasına izin verildi.

Los Angeles'taki yerel bölge savcılığı, serbest bırakılmasına karşı çıkmayacaklarını söyledi. Şimdi 77 yaşında olan Filistin doğumlu suikastçı 16. kez şartlı tahliye talebinde bulunuyordu. Tutuklanmasının ardından saldırısını o zamanki senatörün İsrail'e ABD yardımına verdiği destek üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra saldırıyı hatırlamadığını söyledi.

Kurulun kararı, Kennedy'nin iki çocuğunun babalarının katilini serbest bırakmak için şartlı tahliye kuruluna başvurmasının ardından geldi. Associated Press'e göre Douglas Kennedy, "Kendileri veya dünya için tehdit oluşturmadığı tespit edilen herhangi bir mahkumun serbest bırakılması gerektiğine gerçekten inanıyorum." Dedi.

Kennedy'nin hayatta kalan iki oğlu, Robert F. Kennedy, Jr. ve Douglas Kennedy, Sirhan'ın şartlı tahliye kurulu önüne 16. çıkışı sırasında tahliyeyi destekledi, ancak Kennedy'nin diğer çocuklarından bazıları harekete şiddetle karşı çıktı.

Sirhan, birinci derece cinayet ve cinayet kastıyla saldırıdan hüküm giydikten sonra Mayıs 1969'da Kaliforniya Islah ve Rehabilitasyon Departmanına geldi.

1968'de babası vurularak öldürüldüğünde henüz yürümeye başlayan bir çocuk olan Douglas Kennedy, sanal duruşma sırasında, "Bay Sirhan'ı yüz yüze görmekten bunaldım," dedi. "Sanırım hayatımı hem ondan hem de adından bir şekilde korkarak yaşadım. Ve bugün onu şefkate ve sevgiye layık bir insan olarak gördüğüm için minnettarım."

Mavi bir üniforma giyen Sirhan, cebine mendil gibi katlanmış bir kağıt havluyla gülümsedi.

"Sana biraz sevgim var," dedi Douglas Kennedy, başını sallayan ve başını indiren mahkûma.

Geçmişte Sirhan'ın serbest bırakılmasından yana olan Robert F. Kennedy Jr., şartlı tahliyeyi desteklemek için yazdı. "Ağlayan, ellerimi sıkan ve af dileyen" Sirhan'la ilk tanıştığında duygulandığını ve "kendisine yol gösterici bir arkadaş" olmayı teklif ettiğini söyledi.

İki kişilik kurul şartlı tahliye önerdi, ancak kararın henüz nihai olmadığını söyledi. Tahliye tavsiyesine rağmen, kurulun kararı, hibenin kamu güvenliğine uygun olup olmadığını belirleyecek olan Vali Gavin Newsom tarafından tersine çevrilebilir, bu süreç birkaç ay sürebilir.

Newsom, bir kampanya savaşının ortasında ve 14 Eylül'de bir geri çağırma seçimiyle karşı karşıya.