İtalya Adasında 500'den Fazla Göçmen Kurtarıldı

Cumartesi günü yapılan kurtarma, tek bir günde İtalyan adasına en fazla sayıda göçmenden birini teslim etti. Uçakta bulunanlar arasında kadın ve çocuklar da vardı. Libya'dan Akdeniz'i geçmekte olan göçmenlerden bazılarının şiddet belirtileri gösterdiği bildirildi. İtalyan savcılar, neler olabileceğine dair soruşturma başlattı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) insani yardım grubundan bir doktor olan Alida Serrachieri, bazı göçmenlerin Libya'da kendilerini Avrupa'ya taşımak için bir tekne beklerken fiziksel saldırıya uğradığını söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, müfettişler göçmenlerin yanlışlıkla Libya'da hapsedilmiş olma ihtimalini araştırıyorlar.

İtalya'nın mali suçlar polisi Guardia di Finanza'ya ait iki sahil güvenlik gemisi ve bir gümrük teknesi, göçmenlerin Lampedusa'ya taşınmasına yardım etti. Adanın Belediye Başkanı Toto Martello, kurtarmayı "son zamanların en büyük çıkarmalarından biri" olarak nitelendirdi.

Lampedusa, Avrupa'ya ulaşmak isteyenler için ana varış limanlarından biridir. Mayıs ayında, 1000'den fazla göçmen birkaç saat içinde İtalyan adasına indi. Adanın, başlangıçta 300'den az kişiyi barındıracak şekilde tasarlanmış bir göçmen kampı var. Şu anda bu sayının beş katından fazlasına sahip ve çok daha fazlası dışarıda tozlu yolda tutuluyor. Çoğu sığınma için uygun olmayan ülkelerden geliyor.

Dr Serrachieri, teknenin ne kadar süredir denizde olduğunu bilmediğini, ancak göçmenlerin Libya'da İtalyan topraklarına ulaşma umuduyla insan tacirlerinin teknelerinde geçişi beklemek için haftalar hatta aylar harcadıklarını söyledi.

Sağlık personeli tarafından muayene edilen göçmenlerin en az 20'sinde işkence izleri olduğunu söyledi. Associated Press'e konuşan Dr Serrachieri, "Yanık yaraları, ateşli silah yaraları vardı" dedi. “[Onlar] çok yıpranmıştı, bazıları susuz kaldı.”

Göçmenlerin çoğunun Kuzey Afrika ve Batı Afrika ülkelerinden olduğunu ve bazılarının Bangladeş'ten olduğunu söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, müfettişler göçmenlerin yanlışlıkla Libya'da hapsedilmiş olma ihtimalini araştırıyor.

Dr Serrachieri, 539 kişiye ek olarak, her biri yaklaşık 15 göçmenin bulunduğu iki küçük teknenin o günün erken saatlerinde Tunus'tan yardım almadan Lampedusa'nın sularına ulaştığını ve öğleden sonra yaklaşık 20 kişilik üçüncü bir teknenin adaya yaklaşırken görüldüğünü söyledi. İtalyan basınına göre, üçüncü teknede beşi kadın, beşi çocuk, biri bebek 27 kişi vardı.