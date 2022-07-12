Ritüeller İşe Yarıyor Mu?

Kendi kendine yardım ve iş medyası, son derece başarılı insanların gizli alışkanlıkları olmadan nerede olurdu? Neredeyse her hafta, yüksekten uçan bir bireyin davranışlarını özetleyen yeni bir makale var - aynı teknikleri kullanmanın bize ün ve servet kazandırabileceği zımni vaadiyle.

Tavsiyelerinden bazıları nispeten sağduyulu: Elon Musk gibi en iyi CEO'ların nasıl erken çalışmaya başladığını, kahvaltıyı atladığını ve zamanlarını küçük, yönetilebilir görevlere nasıl böldüğünü sık sık duyacaksınız. Thrive Global'ın CEO'su Arianna Huffington, tüm mobil cihazları kapattığı ve "onları yatak odasından dışarı çıkardığı" bir uyku ritüeli de dahil olmak üzere, üretkenlik adına uykuya öncelik veriyor.

Diğer ilham verici figürler, alışkanlıklarında daha kendine özgüdür. Örneğin Bill Gates'in beyin fırtınası yaparken sandalyesinde bir ileri bir geri sallandığı bildiriliyor . Gates, not defteri seçiminde de çok titizdi: Sarı bir yasal defter olmalıydı . Tarihin daha da gerilerinde, Charles Dickens kuzeye dönük olarak uyuyabilmesi için etrafında bir pusula taşıyordu ki bu daha verimli yazmaya katkıda bulunacağına inandığı bir şeydi, Beethoven ise bestesini güçlendirmek için kullandığı her bir fincan için tam olarak 60 kahve çekirdeği saydı.

Başarılı insanlar neden bu tür eksantrik belirli alışkanlıkları takip ediyor? Ve neden onlar hakkında okumaya ve kendi yaşamlarımızda taklit etmeye bu kadar hevesliyiz?

Cevap, 'batıl inançlı öğrenme' adı verilen güçlü bir psikolojik süreçte yatmaktadır. Beyin sürekli olarak iki olay arasındaki ilişkileri arar. Çoğunlukla doğru olsa da, bazen tesadüfü nedensellik ile karıştırır - başarıyı kendi yeteneğimizden veya sıkı çalışmamızdan ziyade defterimizin rengi veya demlememizdeki fasulye sayısı gibi keyfi bir şeye atfetmemize neden olur. Ve başkalarının zaferlerini duyduğumuzda, batıl inançlarla edindikleri keyfi ritüeller de dahil olmak üzere alışkanlıklarını da kopyalıyoruz - 'aşırı taklit' olarak bilinen bir fenomen.

Bu, ortaya çıkan alışkanlıkların tamamen faydadan yoksun olduğu anlamına gelmez. Bize kendi kaderimizi tayin etme duygusu vererek, kendimize öğrendiğimiz veya hayran olduğumuz kişilerden ödünç aldığımız tamamen rastgele davranışlar da dahil olmak üzere ritüellerin benimsenmesi, kaygının üstesinden gelmemize yardımcı olabilir ve hatta performansta gözle görülür bir artış sağlayabilir.