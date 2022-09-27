Üç Kız Kardeş Türkan Somer’in Mine’den Doğan Çocuğunu Öğrenecek Mi?

Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dizi güçlü rakipler ile karşı karşıya gelmişti. Üç kız kardeş isimli yapım geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başlamış ve salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmuştu. Reyting rekortmeni olan Destan dizisini geçmeyi başaran ve yayın hayatına başladığı İlk haftalarda ilk sıraya yerleşen dizi projesi ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın romanından diziye uyarlanmıştı. Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler ve dizinin senaryosu her yeni haftada magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Dizi sezon finali sonrasında merak ve heyecan içerisinde bekleniyor ve yeni sezonda hangi gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyordu. Bunun yanı sıra Destan isimli dizi projesinin de final yapması sonrasında salı akşamı rekabetine yeni diziler de katılmış oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi Oktay Kaynarca'nın başrolde bulunması ile yayın hayatına başladı. Oktay Kaynarca'ya Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ebru Özkan ile Pelin Akil de eşlik ediyor. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi projesi aksiyon dozu yüksek olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Üç Kız Kardeş dizisi dram yüklü hikayesi ile geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlamış ve birincilik koltuğa oturmuştu. Artık proje Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi karşısında büyük bir yük üstlendi ve mücadeleye başladı. Üç Kız Kardeş dizisi için durum artık zorlaştı ve proje güçlü bir rakip karşısında yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi daha ilk haftadan tüm haftalarda 1. sıralarda yer almaya başladı. Üç Kız Kardeş yaşanan bu gelişme sonrasında yeni sezonda fena sarsıldı ve birincilik koltuğunu kaptırması ile hayranlarını üzüntüye boğdu. Diğer taraftan sezona çok güçlü bir hikaye ile başlayan Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ile merak ediliyor.

Dizinin senaryosunda İclal Aydın tarafından hayat verilen Nesrin karakteri geçirdiği hastalık ile herkese üzüntüye boğarken hikayenin en çok merak edilen kısmı ise Somer ile Türkan oldu. İki aşık geçtiğimiz sezonda da merak içerisinde takip edilmiş ve yeni sezonda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Hikayenin dikkat çekici kahramanları Somer ile Türkan yeni sezonda da popüler isimler olarak dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Berker Güven tarafından canlandırılan Somer karakteri ile Özgü Kaya'nın hayat verdiği Türkan karakteri Üç Kız Kardeş isimli dizi projesinin sürükleyici sahnelerinde performans söylüyor.

Yeni bölümde Türkan'ın Somer'in Mine'den doğan çocuğunu öğrenmesi ise söz konusu oldu ve yeni bölüm tanıtımında Türkan ile Mine'nin konuşması yer aldı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve sahnenin devamında ne olacağı öğrenilecek. Türkan acı ve gözyaşları içinde gerçekleri öğrenmeye çalışırken seyirci grubu da yayınlanan fragman karşısında büyük bir heyecan yaşadı. Bununla birlikte bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan yeni bölümde Türkan'ın gözyaşları dizinin geleceğini de belirleyebilir.