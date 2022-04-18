18 Yaşından Büyüklere 9 Ay Boyunca 4.250 TL Ödeme Yapılacak, Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın! Türkiye'de istihdam kapısı denildiğinde herkesin aklına İŞKUR gelmektedir. Özellikle de son dönemlerde enflasyon artış göstermesine paralel bir şekilde hayat pahalılığının can yakmaya başlamasıyla beraber İŞKUR önünde kuyruklar oluşmaya başladığı nokta zaten şimdiye kadar İŞKUR önünde kuyruklar hiç bitmedi ki…

İŞKUR toplum yararına projeleri nelerdir?

İŞKUR'un işsiz vatandaşlar açısından oluşturmuş olduğu programlardan birisi ise TYP, yani toplum yararına programlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 9 ay boyunca işsiz vatandaşlara aylık 4 bin 250 TL ödeme yapılmaktadır. Fakat İŞKUR tarafından sunulan toplum yararına programlara tabii ki herkes başvuru yapamıyor.

İŞKUR TYP Başvuru Şartları Neler?

Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekiyor ve son olarak başvuru sahibinin haneye düşen kişi başı gelirin net asgari ücretin 1,5 katı fazlası olmaması gerekiyor.

İŞKUR TYP Seçimleri Nasıl Yapılıyor?

İŞKUR tarafından sunulan TYP programına katılım sağlayacak vatandaşların seçimi açısından 3 çeşit yöntem uygulanmaktadır. Bunları genelde liste yöntemi ile noter kurası yöntemi ve yüzde 80 noter kurası ile yüzde 20 liste yöntemleri şeklinde bilinmektedir. Fakat bu yöntemler arasında bazı kategoriler açısından öncelikli olabilmektedir. Bir lisede ise kadınlar, 35 yaşından büyük bireyler ile engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler ile terörle mücadele malül sayılmayacak biçimde faydalananlar.

İŞKUR tarafından sağlanan avantajlardan faydalanmak isteyen vatandaşların İŞKUR resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden adamları takip etmeleri ile başvuru işlemlerini yapmaları gerekir.