Resmi gazetede yayınlandı! Emeklilere 12.000 TL ödeme geldi!

Resmi gazetede gece itibari ile yayınlandı! Emekli vatandaşlar için tam 12.000 TL tutarında ödeme yapılacak!

Emekli maaşlarınızı aldığınız hesaplarınız üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak oldukça hızlı ve kolay. Sizler de nakit ödemelerinizi hemen almak istiyorsanız 12.000 TL tutarındaki destek ödeme limitleri hemen banka hesaplarınıza yatırılacaktır.

Emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan ödemeler kapsamında, başvuru işlemleri birkaç dakika sürerken, başvuru sonuçları da yine 5 dakika gibi bir zaman zarfı içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu nedenle 12.000 TL tutarına kadar olan ödeme limitlerini hemen kendi hesaplarınız üzerinden kullanmak istiyorsanız ve bu şekilde nakit ihtiyaçlarınızı gidermek istiyorsanız zaman kaybetmeden başvuru adımlarını gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.

Özellikle emekliler için geliştirilmiş olan bu nakit ödeme ve destek kampanyası sayesinde kış aylarına girerken nakit ödemelerinizi kolayca gidere bilir ve güvenilir bir şekilde ödeme planlarını oluşturabilirsiniz.

Emekli vatandaşların avantajına olacak şekilde geliştirilmiş olan bu kredi kampanyasında, ziraat bankası sınırları zorlayarak anında ödemeli 12.000 TL tutarındaki destek ödeme ya da destek kredisi gibi bilinen bu kredi kampanyasına uzun zamandır bekletmekteydi. Resmi Gazete’de kampanyanın yayınlanması ile beraber kamu bankası olarak faaliyet gösteren ziraat bankası, emeklilerin yanında olduğunu bir kere daha kanıtlamış oldu. Bu sayede, kış aylarına giriş yaparken meydana gelebilecek anlık ihtiyaçlara hemen destek ödemesi ya da ek ödeme gibi olan bu 12.000 TL tutarındaki krediyle karşılayabilirsiniz.