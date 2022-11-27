Emeklilerimiz Hak Etti! Emekli Vatandaşlara Ek Ödemeler Onaylandı! Bugün Hesaplarınıza Yatacak!

Emekliler, bu ödemeleri sonuna kadar hak etti! Emekli vatandaşlara yapılan ödemeler, ek ödeme adı altında geldi ve banka hesaplarına yatırıldı!

Emekli maaşı alan emekli vatandaşlar için başlatılmış olan yeni kampanya kapsamında, emekli kişiler hak ettikleri ek ödemeleri bugün itibariyle kamu bankalarından almaya başladılar. Emekli kişiler nakit ihtiyaçlarını giderebilmeleri için başvurularını gerçekleştirebilirler ve bu kapsamda da kullanabilecekleri ihtiyaç kredi kampanyalarından hemen faydalanabilirler. Bu başvuruları gerçekleştirmek için ise bazı başvuru kriterlerine uygun olmaları gereklidir. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve de Halkbank, üzerinden destek ya da ek ödeme gibi verilen bu paralara başvurabilirsiniz. Acil olarak gelen ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan vatandaşların da emekli olmaları halinde kamu bankası olan Ziraat Bankası ile beraber Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ödemeler yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar olan nakit ödeme limitlerinde emeklilere yapılan ek ödeme gibi değerlendirilen bu kredi ödemelerinde vatandaşlar, gelir belgesi sunmadan ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceklerdir. Başvuru yapan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları halde, kredi ödemelerini hemen gün bitmeden kendi banka hesaplarına aktarabilirler ve bu kapsamda da nakit ödemelerini elde edebilirler.

İnternet üzerinden yapılabilecek olan kredi başvurularında hemen sonuç alabilecek ve almış olduğunuz sonuçlara göre de şubeye gitmeye gerek kalmadan hemen ödemeleri alıp nakit ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.