Resmi Gazetede Yayına Girdi! Emekliye 5500 TL Ödemeler Olacak...

Resmi Gazete üzerinden de yayınlanan ve emekli olan vatandaşlara 5500 TL'ye kadar verilecek olan kredili mevduat hesabı başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan web, nakit ihtiyacı olan emeklilere kamu bankaları ve bazı özel bankalarında kampanya başlatmış olduğu 5500 TL'ye kadar ödemeler emekli maaşlarına göre veriliyor. Kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, hesabınıza ödemenizi hızlı bir şekilde alabilecek ve nakit kampanyasından faydalanabileceksiniz. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankalarıyla birlikte bazı özel bankalar bu kampanyaları yapıyor ve devlet destekli olarak artı para imkanından, sizleri faydalandırıyor.

ZİRAAT BANKASI 5500 TL ÖDEME

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 5500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamasını kullanarak başvuru yapabilir. Bu nakit kampanyasını almak istiyorsanız, bankadan maaş almanız gerekiyor. Ziraat Bankası İnternet bankacılığını kullanmayan vatandaşlar, müşteri hizmetleri numarasını arayarak da kredili mevduat hesabı başvurusu yapabiliyor.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, bu bankaların internet bankacılığını kullanarak, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve artı para olarak 5500 TL alabilir. başvuru yaparak ihtiyaç kredisi de kullanabilirsiniz. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor. 5500 TL kredili mevduat hesabı olan vatandaşlar, emekli maaşı hesabına göre limitler belirlenir ve onagöre nakit onay alanlar.