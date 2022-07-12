Halkbank 63.000 TL İçin Düşük Faizli Kredi Hazırladı!

Bankalar özellikle Kurban bayramında düşük faiz oranları ile krediler hazırlamaktadır. Bankalar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyen bireysel müşteriler için sürekli olarak güncel kampanyalar yapıyor. Bir bankadan kredi kullanacağımız zaman ilk önce kamu bankalarının faiz oranlarını inceleriz ve bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparız. Kamu Bankası olan Halkbank üzerinden de 63.000 yeni bir kredi kampanyası duyurusu başlatıldı. 63.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bu bankadan 24 ay vadeli olarak kredi alabilmektedir.

HALKBANK 63.000 TL KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların öncelikli olarak bireysel bir müşteri olması gerekiyor. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek olan 63.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Halkbank şubelerine giderek veya Halkbank'ın internet siteleri üzerinden kampanya detayları hakkında bilgileri alabilir.

Yapılan Bu kampanyada özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşını kendi Bankası üzerinden alması durumunda işlem yapacağının altı çiziliyor. Emekli maaşı Halkbank üzerinde olan vatandaşlar daha önce bankadan kredi kullansalar bile yine de kredi başvurusu yapabilir ve maaşlarına göre limitlerden yararlanarak kredi kullanabilmektedir. Başvuruları banka şubelerinden ve banka internet bankacılığı üzerinden yapabiliyorsunuz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte veya bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi kullanabilir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Devlet memuru olan ve diğer bireysel müşterilerde kredi başvurusunda bulunabilir 63000 TL'ye kadar alacakları ihtiyaç kredisi kampanyasında 24 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabiliyor.