Resmi gazetede yayımlandı: Emeklilere 13.000 TL ödeme yapılacak

Emekli maaş hesapları üzerinden sizlerde 13000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bankalar bu gece Resmi Gazetede yayınlandı. Sadece emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşları emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit ödemeler gerçekleştirilecektir. Resmi gazetede yayınlanan bu haber ile birlikte 13000 TL ödemeler, devlet destekli, faiz oranları ndan yararlandırılarak sizlere kullandırılmaktadır.

Emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alan kişiler, 13000 TL ödeme alabiliyor...

Emekli maaşı Garanti Bankası üzerinden olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi ödemeleri alabiliyorlar. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış olan vatandaşların resmi gazetede yayınlanan bu haber ile birlikte 13000 TL'ye kadar kredi ödemeleri banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde verilmektedir. 13000 TL ödeme almak için garanti Bankası, mobil uygulamasını kullanabilir ve başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara nakit ödeme...

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlardan nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu ödemelerden faydalanabiliyorlar. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden 13000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden bu nakit ödemelerini almanız için maaş müşterisi olmanız şartı ile birlikte sizlere, ödemeler verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yaptıkları bu kampanyalarda, emekli maaş hesaplarına ilk defa bu bankayı taşıyacak olan vatandaşlara sadece 13000 TL değil, daha yüksek limitlerde de ödemeler yapacağını açıkladı. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde ödeme hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz.