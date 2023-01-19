Garanti Bankası ve 2 Bankadan Online, Banka Şubelerinden ve ATM'den 100.000 TL Ödeme Haberi Geldi

Kampanya dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve kamu bankalarından olan Ziraat Bankası destek ödemeleri vereceğini açıkladı. 100 bin TL'ye kadar nakit kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar ay sonuna kadar devam edecek ve sizlerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandırarak düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmanıza da olanak sağlanacaktır. İsteyen vatandaşlar, internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebildiği gibi isteyen vatandaşlarda en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir veya banka ATM'si üzerinden onaylanan krediyi çekebilmektedir.

Garanti Bankası, 100000 TL nakit kredi kampanyası detayları nelerdir?

Garanti Bankası, 100000 TL nakit kredi kampanyası detayları için başvurularını gerçekleştirmeden önce vatandaşlar, banka kredi şartlarını öğrenmek istiyor. Garanti Bankası banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda 100000 TL kredi onayı alabilir, yüksek limitle kredi onayı alan bireysel müşteriler, diğer bankalardaki olan kredi kartı ve kredi borçlarını kapatarak da bu bankalardan, diledikleri zaman işlem yapabilmektedir. Garanti Bankası şubelerine giderek veya bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, 100000 TL nakit kredi kampanyası detayları nelerdir?

Bir diğer banka olan Yapı Kredi Bankası üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi onayı alabilecek, 24 ay vadeyle 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bugün uygulama kullanıyorlarsa şubelere gitmeden, bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilmektedir. Banka mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu onay alması durumunda hemen hesabınıza yatırılmaktadır.

Ziraat bankasındaki kredi kampanyası detayları nelerdir?

Ziraat Bankası da yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, düşük faiz oranları ile birlikte kredi veren bir kamu bankası olarak göze çarpıyor. En yakın Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu, kullanabileceğiniz yöntem, banka şubeleri olmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kampanya, bu şekilde de katılabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda özellikle de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri ödenecektir.