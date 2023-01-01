EYT Konusu Karara Bağladı! Yaş Şartı Tamamen Kalktı!

Çalışanların uzun süredir beklediği haber sonunda geldi. Cumhurbaşkanı müjde olarak EYT konusunu açığa kavuşturdu. Düzenlemeye yönelik ortaya çıkan ayrıntılar sonrasında halk ise Sosyal Güvenlik Kurumlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun bir süredir konuşuluyordu. Yaş sınırı getirileceğine dair konular gündemdeydi. Fakat yapılan açıklaması sonrasında EYT'de yaş uygulamasının tamamen kalktığı 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuşacağı duyuruldu. Emeklilik sürecinde yaşa takılan yaklaşık 5,7 milyon vatandaş vardı. EYT düzenlemesi sonrası yapılan açıklamada bu süreçte ilk etap için 2 milyon 250 bin vatandaşın faydalanabilmesi sağlanacak, yorumunda bulunuldu.

EYT’den Kimler Faydalanabilir?

Emeklilikte yaşa takılanların emekli olabilmesi için 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalığı bulunması yeterli oluyor. Kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl çalışmış olması buna ilaveten 5 bin prim gün sayısının bulunması yaşa bakılmaksızın emekli olabilmesini kolaylaştırıyor. Uzun süredir konuşuluyordu. Meclisin tatile girme planı olduğu ve bu nedenle yeni yılı aksayacağı söyleniyordu. Fakat Cumhurbaşkanı “Ülkemize hayırlı olsun” diyerek şu açıklamada bulundu. “Milletin her kesiminden beklenti vardı. 2023'e girmeden emeklilikte yaş beklentisine yönelik düzenlemenin müjdesini sizlere açıklıyorum” dedi. Cumhurbaşkanının Twitter hesabı üzerinden resmi olarak yaptığı paylaşımda detaylara değer verilmişti.

Ayrım Yapılmayacak!

28 Aralık tarihinde yapılan paylaşımda yaş şartı bulunmuyor. 2 milyon 250 bin vatandaş bundan faydalanacak. Hepimize hayırlı olsun, dedikten sonra detayları da yer verdi. Süreçte yaş sınırı uygulanmayacak. SSK, Bağ-kur ya da Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın herkes bu fırsattan yararlanabilecek. Kıdem tazminatı ödemesi yapabilmeleri için işverenlere KGF destekli kredi paketi devreye alınıyor. Taşeron olup kadroya alınmış olan kişilerin emekli olmayı tercih etmedikleri durumlarda farklı bir geçiş düzenlemesi uygulanacaktır, yorumunda da bulunuldu.

EYT’liyken Çalışmaya Devam Edecekler Dikkat!

Vatandaşların birçoğu borçlanma işlemlerini başlatmış durumda. Birçoğu ise sosyal güvenlik kurumlarına giderek prim borcuna yönelik borçlanma işlemlerini henüz yeni başlattı ve süreçte sosyal güvenlik kurumları da ülkenin farklı bölgelerinde hızını kesmeden hizmetini sunmaya devam ediyor. Emekli olduğu halde çalışma yaşantısına devam edecek olanlara da saygı duyuluyor. Özellikle bu sistemi benimseyenlere sosyal güvenlik destek primi ödenecek. Sosyal sigorta prim teşviki uygulanacak. Kritik açıklamanın yapıldığı toplantıda Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'de bulunuyordu. Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında emeklilik sürecinin yakın olduğu yılbaşına geçmeden tamamlanacağı mesajı verilmişti.