Akbank banka hesabı olanlar için dikkat uyarısı geldi, 3 gün içinde ödeme olacak...

Akbank banka hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek bir kredi kampanyası açıklandı. Akbank üzerinden yapılan Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde aynı gün içinde verilerek ihtiyaç kredisi ödemeleri banka şubelerine gitmeden hemen kullandırılmaktadır.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR? KİMLER ALABİLİYOR?

Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Akbank banka hesabınızın olması durumunda hemen 444 25 25 numarasını arayarak çağrı merkezi üzerinden müşteri hizmetlerine bağlanabilir ve buradan internet bankacılığı şifresi oluşturarak Akbank direkt uygulamasına giriş için kolay bir şekilde adım atabilirsiniz.

Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar 3 gün içerisinde alacakları bu ödemeler ile birlikte Kredi başvurularını 5 dakika içerisinde gerçekleştirirler ve nakit kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak hemen kullandırılmaktadır.

Akbank aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden mesaj atarak internet sitelerine girerek ve ATM üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak Akbank üzerinden uygun faizli kredi kullanabilirsiniz.