Resmi gazetede iyi haber geldi: Bu gece yayımlandı, Emekliler ödemeyi hak etti

Emekli maaş hesabınız üzerinden ödeme almak istiyorsanız sizlerde artık başvuru yaparak hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz kampanya duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, ödeme alabileceğiniz ve Resmi Gazetede yayınlanan bu nakit kampanyası 20000 TL olarak duyuruldu.

20000 TL 36 ay vadeli nakit kampanyasından faydalanacak olan tüm emeklilerin başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda herhangi bir şart aranmadan, nakit ödemeleri hesaplarına yatırılarak, kullandırılacak ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacaktır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilir ve ödemeler hesaplara yatırılmaktadır.

20000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda da ihtiyaç kredisi ödemesini, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, mobil uygulaması üzerinden kullanabiliyor.

Emeklilere verilecek olan 20000 TL nakit ödeme...

Emekli maaş hesabı üzerinden verilecek olan 20000 TL ödeme Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bankalar haricinde diğer bankalar üzerinden de verilmektedir. Kamu destekli, bankalardan olan Şekerbank İş bankası ve Garanti Bankası da emekli maaş alan tüm vatandaşlara 20000 TL'ye kadar destek ödemesi vermektedir. Maaş müşterisi olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde dilediğiniz zaman 20000 TL kullanabilirsiniz. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemeleri haricinde borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa da kamu bankaları tarafından yapılan yeni kampanyalara katılarak yüksek limitli borç kapatma kredileri kullanabilmektedir.

Emekliler için yapılan bu kampanya ay sonuna kadar devam edecek olup, en düşük faiz oranları ile birlikte sizlere devlet destekli olarak verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz kampanyalarda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.