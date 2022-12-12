Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlandı! Otomobillere yeni ÖTV indirimi geldi! Bayilerde kuyruk oluştu!

Otomobillere yeni ÖTV indirimi geldi! Bayilerde kuyruk oluştu! Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlandı! Resmi Gazetede yayımlanan yeni matrah güncellemesi ile birlikte otomobil fiyatları da yavaş yavaş hesaplanarak araç almak isteyenlerle paylaşılmaya başladı. Bu matrah güncellemesi ile bazı araçların sıfır fiyatlarında inanılmaz indirimler görülmeye başladı.

ÖTV Matrah İndirimleri Ne Kadar Sunuluyor?

Yeni güncellemelerde matrah limitlerinin arttırıldığı görülüyor. Limitlerin artması ile birlikte 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Bu limitler elektrikli araçlarda da belirlendi.

Elektrikli araçların motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 CC'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi.

Matrah düzenlemesinde üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı. Öte yandan söz konusu düzenlenme Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girerken kararın uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesi 11 Aralık'ta yürürlüğe girmiş olup sıfır araçlara talep de artmıştır.

ÖTV muafiyeti ile otomobil satın almada yapılan 450.500 TL sınırlamasının 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tekrardan değerleme seviyesi oranında yükselecek. 1 Milyon 4 Bin 200 TL’ye artacağı açıklandı. 2023 senesinde ÖTV muafiyeti ile 1 Milyon TL’nin altındaki bütün otomobiller satın alınabilecek.



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