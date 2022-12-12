QNB Finansbank bankamatik kartınız varsa, Hesabınıza 20.000 TL ödeme alacaksınız! Kampanya başladı

QNB Finansbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka şubelerine gitmeden 20000 TL ödeme verileceği açıklandı. Son zamanlarda ve özellikle aralık ayı içerisinde yılbaşı kredisi olarak de verilecek olan bu kredilerde ilk önce kendi banka müşterilerine destek kredileri verecek olan bankalar yaptıkları kampanyalarda düşük faizli kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödeme yapacağını açıkladı.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda ve banka kredi puanı uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli 20000 TL ödeme alabileceği haberi verildi. Sizlerde bu bankanın müşterisi olmanız durumunda nakit ihtiyacınızın olması durumunda, istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanarak, aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılabilir ve 20000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz.

QNB Finansbank kredi başvurusu

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi yapmak için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemenize hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bankamatik hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini hemen yapabileceği haberi verildi. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşları 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği haberi verildi. ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanacak olan vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödeme, seyyanen verilecek.