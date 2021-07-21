Son dakika haberi olarak yeni duyuru yapıldı. Resmi Gazetede Çıktı! Faizsiz Kredi Detayları ve Devlet Destekli Faizsiz Kredi Başladı. Bankalardan artık faizsiz de kredi alınabilecek. 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi almak istiyorsanız, diğer bankalarda olan politikalara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Faizsiz krediler sadece katılım bankaları üzerinden verilmektedir. Katılım bankaları ülkemizde İslami şartlara göre hazırlanmış bankalardır. Bu bankalarda faiz hiçbir ürünlerinde kullanılmamaktadır.

50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız vereceğimiz katılım bankaları üzerinden banka politikalarına uygun olmanız durumunda kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullandığını zaman banka sizlere kar payı uygulayacaktır. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde ise en fazla 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası 50 bin TL faizsiz kredi kampanyası

Ziraat Katılım Bankası üzerinden 50.000 TL faizsiz kredi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın şubesine giderek buradan kimlik ve gelir belgenizi verip kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası kamu Katılım Bankası olmasından dolayı daha uygun kar payı oranları ile birlikte sizlere faizsiz kredi vermektedir. Özellikle emekli olan müşterilerin emekli maaşlarını Ziraat Katılım Bankası şubelerine taşınmaları durumunda yapacakları tüm bankacılık işlemleri faizsiz olarak uygulanmaktadır. Ziraat Katılım Bankası şubelerinden yapılacak olan Kredi başvurusunda aynı gün içerisinde sonuç alabilirsiniz. Onaylanan kredinizi de hemen aynı gün kullanmanız mümkündür.

Albaraka Türk Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu

Albaraka Türk Katılım Bankası üzerinden de faizsiz kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Banka şartlarına uygun olan müşteriler faizsiz kredileri 50.000 TL'ye kadar banka şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden Online olarak kullanabilmektedirler. Albaraka Türk özel bir Katılım Bankası olduğu için diğer bankalara nazaran daha kolay bir şekilde sizlere onay verir.

Albaraka Türk şubelerine gittiğinizde kimlik ve gelir belgenizi vererek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Çalışan müşterilerin en az 6 aylık sigortalarının olmasını banka isteyecektir. Ayrıca kredi notunuzada bakacak ve kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişileri onay verilecektir. Albaraka Türk Bankası üzerinden alacağınız kredilerde ihtiyacınıza göre onay alabilirsiniz.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 50.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden de 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabiliyorsunuz. Banka sizlere düşük kar payı oranları ile birlikte 50.000 TL kredi 36 ay vadeye kadar vermektedir. Kredi başvurusu yapacağınız zaman banka şartlarına uygun olmanız da beraber sizlere hemen anında sonuç verilecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka 36 ay vadeye kadar olan bu kredileri sizlere 3 ay ertelemeli olarak da vermektedir.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 50 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubesinden ve online olarak internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. Kredi onayı alabilmeniz için en az 1200 ve üzerinde kredi notum uzun olması gerekiyor.