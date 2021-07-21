Son Dakika: Akbank'tan Bu Sabah Yapılan Kampanya Duyurusu ve Uyarı, Şok Etkisi Yarattı, Banka SMS ile Artık Ödeme Yapacak. Akbank'tan SMS ile işlem yaparak, kredi ödemeleri alabileceksiniz. Kredi kullanacak kişiler, 3 ay ertelemeli işlem yapacakları da duyuruldu. İşte detaylar...

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, belirli politikalara uygun olmaları durumunda, 50.000 TL'ye kadar anında sms kredi kullanabilirler. SMS kredi kampanyası her bankanın kendine özel olarak yaptığı ve kendi belirlediği numaralara atılan mesajlar sonunda verilen bir ihtiyaç kredisi kampanyasıdır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin, Akbank kredisi ile ilgili bilmesi gerekenlerden önemlisi, kredi notunun yüksek olmasıdır. Kredi notu, bankalardan kredi onayı almak isteyen kişilerin, sorgulama yapılan bir puan sistemidir.

Bu sorgulama yapıldıktan sonra kredi notunuz 1300 ve üzerinde ise Akbank SMS kredi başvurunuz onay alabilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin, bu şartlara uygun olmaları durumunda Akbank üzerinden 50.000 TL SMS kredi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden sms ile anında ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, uygun faiz oranları ile birlikte kredilerini Akbank üzerinden kullanabilirler. Akbank SMS kredi 44 25 numarasına atılan mesaj ile verilen bir kredidir. Bu numaraya mesaj atmak ücretlidir. Ücretli mesaj atmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 10 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek ve onay almanız durumunda da krediniz kullandırılacaktır.

Akbank online kredi başvurusu nasıl yapılır?

SMS ile kredi başvurusu yapacak olan müşteriler için ayrıca bankalar, Online olarak Kredi de vermektedir. Akbank online kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız ve bankadan bir internet şifresi oluşturmanız gerekiyor. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank online kredi başvurusunu anında yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler online kredi için hafta sonu dahil 7 gün 24 saat 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilmektedir. Akbank online kredi de onay alırsanız, banka masrafsız olarak sizlere kredi onayı verecek ve onaylanan kredi hesabınıza yatacaktır.

Akbank 100.000 TL üzeri ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, 100 bin TL üzerinde kredi ihtiyaçları varsa bankadan bu kredileri kullanmak için ipotek vererek kredi başvurusu yapması gerekiyor. İpotekli kredi başvurusu yaptığımız zaman banka sizlere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlayacaktır. Kredi sonucu uygun olan müşteriler bankaya verdiği ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50 sine kadar kredi başvurusu yapabilecektir. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere anında sonuç verecek ve bu krediyi hemen kullanabileceksiniz. Banka ipotekli kredilerde ekspertiz değeri yüksek olan yerlere Kredi vermektedir.