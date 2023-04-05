Resmi gazetede açıklandı: ₺30.000 75 bin TL ve 100.000 TL borçlarınız kapatılacak

100.000 TL'ye kadar olan Banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için resmi gazetede de yayınlanan bir haber ile birlikte kamu bankaları tarafından yeni bir devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyası başladı. 3 kamu Bankası tarafından da yapılan kampanyada diğer bankalardaki olan sadece güncel ihtiyaç kredisi ve güncel kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz 100.000 TL krediler 24 ay vadeler ile birlikte sizlere geri dönüş olarak verilmektedir. 100.000 TL 24 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan kişilere 3 kamu Bankası tarafından da ödemeler verilecek ve nakit ihtiyacı olan kişiler de dilerlerse bu paranın üzerinden ihtiyaç kredisi de kullanabileceklerdir.

100.000 TL'ye kadar verilen bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları halinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilirken 100.000 TL bireysel tüketici kredisi almak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılır ve kredi ödemeleri de gerçekleştirilecektir.

3 kamu Bankası tarafından da başlatılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere bankalar sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatırken konut kredisi ve taşıt kredisi gibi krediler kullandıysanız ve kullandığınız bankalar kamu bankaları ise bu bankalar üzerinden yapılandırma teklifi yapabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar borçlarınız varsa banka bu kredilerde de sizlere 36 ay vadeli uzun ödemeler ile birlikte nakit imkanı sağlamaya devam edecektir.