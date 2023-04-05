Renault Clio, Captur, Megane, Taliant Nisan ayı fiyatları evlere şenlik! Nisan ayı fiyat listesi el yakıyor!

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Otomotiv sektöründe Nisan 2023 itibariyle önemli bir gelişme yaşandı. Renault, tüm modellerinin fiyatlarını artırarak, 60 bin liraya kadar zamlar yaptı. Geçtiğimiz ay 459 bin 900 liraya satılan Renault Clio'nun en alt versiyonu, bu ay yapılan zamla birlikte 520 bin liraya kadar yükseldi.

Renault Clio'nun Nisan 2023 güncel fiyat listesi Joy 1.0 SCe 65 bg modeli için 520.000 TL olarak açıklandı. Touch 1.0 TCe 90 bg modeli 559.000 TL, Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg modeli 655.000 TL, Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg modeli ise 709.900 TL'lik fiyattan satışa sunuldu.

Renault Taliant modelinin Nisan 2023 güncel fiyat listesi ise Joy 1.0 Sce 65 bg modeli için 509.900 TL, Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modeli için 631.000 TL ve Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modeli için 666.900 TL olarak belirlendi.

Renault Zoe modelinde ise Intense 80 kW Z.E. 50 modeli 902.900 TL'lik fiyattan satışa sunuldu.

Renault Captur modelinin Nisan 2023 güncel fiyat listesi şu şekildedir: Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg modeli 898.900 TL, Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg modeli 937.900 TL ve R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg modeli 1.028.900 TL olarak belirlendi.

Son olarak Renault Megane Sedan modelinin Nisan 2023 güncel fiyat listesi Joy 1.3 TCe 140 bg modeli için 715.900 TL, Joy 1.3 TCe EDC 140 bg modeli için 786.900 TL, Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg modeli için 802.000 TL, Touch 1.3 TCe EDC 140 bg modeli için 819.900 TL, Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg modeli için 932.000 TL, Icon 1.3 TCe EDC 140 bg modeli için 865.900 TL ve Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg modeli için 978.000 TL olarak açıklandı.

Bu gelişme, otomobil fiyatlarının yüksek seyrettiği son dönemde, araç almak isteyen tüketiciler için bir hayli zorlu bir durum yaratabilir.

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