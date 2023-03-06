Resmi gazetede açıklandı: Emekliye 3 gün içinde ödeme olacak

Resmi gazetede yapılan Açıklama ile birlikte emekli maaşını Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi ödemeleri 3 gün içerisinde sizleri düşük faiz oranları ile birlikte verilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırılarak hemen aynı gün içinde kullanmanıza olanak sağlanacaktır. emekli maaşını Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalardan alan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabilecek onaylanan kredilerinizi hesaplarınıza yatırarak İstediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

MART AYI SONUNA KADAR

Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştiriliyor. kredi işlemleri gerçekleştirilecek olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde ödemeler verirken sadece emekli maaşını bu bankalardan alan ve Kredi notu düşük olan tüm emekliler de istedikleri zaman Başvuru gerçekleştirerek 100.000 TL kredi kullanabilecek.

100000 TL ÖDEME OLACAK

100.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak istiyorsunuz Kredi şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabınız üzerinden yapabilecek ve dilediğiniz zaman bu bankalar üzerinden almış olduğunuz Kredi ile birlikte hesaplarınızı ödemeler alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları kampanyalarda emekli maaşı hesabı üzerinden yüksek limitli kredi ödemeleri vermiş olmaları durumunda diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak isteyecek ve bu şekilde de kredi ödemeleri sizlere verecektir. son zamanlarda özellikle de emekli maaşı alan vatandaşlar için kredi kampanyaları yapan kamu bankaları en düşük faiz oranları ile birlikte 50.000 TL'ye kadar kullanılan kredilerde hem gelir belgesi istemeyecek hem de 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sizlere Kredi imkanı sağlayacaktır.

BANKALARDAN KREDİ KAMPANYASI DEVAM EDECEK

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyası emekli olan vatandaşlar haricinde bireysel olan vatandaşlara da düşük faiz oranları ile birlikte ödeneceği açıklandı. devlet destekli faiz oranlarından yararlanmak istiyorsanız bankalar üzerindeki hesabınız aracılığı ile birlikte alacağınız internet şifresi ile birlikte 50.000 TL'ye kadar şubelere gitmeden de kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarının banka şubelerine gitmiş olmanız durumunda işlemlerinizi banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte yapabilecek ve şube etkisinde onay alarak İstediğiniz zaman aynı gün içinde hesabınızı ödeme yatırabileceksiniz.