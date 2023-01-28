Resmi Gazetede açıklandı: Emeklilerin tüm borçları kapanıyor! 100 bin TL'ye kadar olan borçlar için geçerli olacak

Emekli vatandaşların 2023, yılında beklemiş olduğu devlet destekli borç kapatma kredisi yayınlandı. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kullanabildikleri ihtiyaç kredisi gibi aynı zamanda artık borç kapatma kredilerinden, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak alabilecekler. Emekli olan kişiler için resmi gazetede yayınlanan bu haber ile birlikte nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağladıkları gibi borç kapatma kredisi imkanı da sağlanacaktır.

Kamu bankaları üzerinden başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ile birlikte borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerin tek istenen şarkı, bankalardan emekli maaş almanız olacaktır. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

NAKİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu, kampanyalı nakit kredi kullanacak olan kişiler için belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda diğer bankalardaki olan kün banka borçlarının 100000 TL'ye kadar ödeyecek. Tek bir bankaya borçlu olmak istiyorsanız ve diğer tüm bankalardaki borçlarınızı bir bankada toplamak istiyorsanız, kamu bankaları, sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, borç kapatma kredileri için sadece banka şubeleri üzerinden işlem yapmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek işlemlerimizi gerçekleştirebilir kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisine gitmeniz durumunda kredi alabilirsiniz.