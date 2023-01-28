Kredi Muslukları Açılmışken, Kamu Bankaları Yeni Duyuru Yaptı, Ziraat Vakıf ve Halkbank Hesabı Olanlar Dikkat

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank kredi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişilerin kamu bankaları üzerinde bir hesabı olması durumunda 50000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacaktır.

Kamu bankaları üzerinden başlatılan bu kampanya şubat ayı sonuna kadar devam edecek...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanyada özellikle nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplara yatıracağını açıkladı. Devlet bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri yapılırken, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacaktır.

Bankalar kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecektir. Kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilerin, özelliklede emekli olması durumunda maaş müşterileri olmaları ile birlikte maaşlarının 20 katına kadar kredi alacağını da söylemek isteriz. Emekli maaş hesabını, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kamu bankaları üzerinden başlatılan bu kampanyalarda 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL üzerindeki kredilerde ise sizlerden gelir belgesi istenerek, destek kredileri verilmektedir. Aynı zamanda diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar da yine kamu Bankaları şubelerine kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte giderek borç kapatma kredileri kullanabilirler.