SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam kararı sonrası vatandaşlar, ne kadar artış yaşandığını ve ek zam olup olmayacağını merak etmektedir. Maalesef, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zam teklifi kabul edilmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çabalarına rağmen hükümet, yüzde 25 zam kararında kararlılık gösterdi. Dün gece yapılan TBMM genel kurulunda gerçekleştirilen oylama sonucunda memur ve emeklilere yüzde 25 zam kabul edildi ve yasalaştı.

Ancak, emekliler için hala bir umut söz konusu. TBMM'de kabul edilen zam kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını beklemektedir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam kararını veto etme yetkisi bulunmaktadır. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karar geri gönderilirse, ek bir artış yapılması ihtimali gündeme gelebilir. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, ek zam ve seyyanen zam beklentilerini korumaktadır. Bu hafta içinde memur ve emeklilere yapılacak artışın kesinleşmesi ve açıklanması beklenmektedir.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam kararı, emekliler için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Zam kararı, emekli vatandaşların maddi durumlarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının artırılması amacıyla alınmıştır. Ancak, ek zam talepleri ve beklentileri halen devam etmektedir.

Emekliler için yapılacak olası ek bir zam, maaşların daha da yükselmesine ve emeklilerin daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını beklemekte ve zam kararının geri gönderilmesi durumunda ek bir artışın mümkün olabileceği umudunu taşımaktadır.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam kararının resmiyet kazanması ve olası bir ek zam ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmelidir. Zam kararıyla ilgili son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayınlanarak kesinlik kazanacaktır. Emekli vatandaşlar, gelişmeleri dikkatle izleyerek maaşlarındaki değişikliklere ilişkin bilgi sahibi olabileceklerdir.