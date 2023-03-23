E devletten başvuru yapın! En Az 35.000 TL Destek Ödemesi Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok alanda maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlara yönelik olarak ödemelerini tüm hızıyla devam ediyor. Gıda yardımı ve barınma yardımı adı altında verilen sosyal yardımların başvurularının yapılmaya başlandığını da duyuruldu. Bu sosyal yardım projesinin ismi de hane tadilat büyük onarım ve yapım programı adı altında verilecek.

Projeye konu olan sosyal yardıma başvuru yapan ve başvuruyu hak eden vatandaşlara yönelik olarak 35 bin TL’ye kadar ödeme yapılacağı da dikkatlerden kaçmadı. Bu proje kapsamında aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı aracılığı ile başlatılan bu kampanya sayesinde birçok vatandaş evlerine yenileyebilecek.

Ev Yenileme Desteği İçin Hemen Başvurun

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından başlatılmış olan yardım kampanyası doğrultusunda da durumu olmayan vatandaşların oturulmayacak derecede eski sağlıksız ve bakımsız evlerine bakım onarım masraflarını yapabilmeleri için belirli oranlarda yardım desteği sağlanacak. Bunların yanı sıra prefabrik ev yaptırmak isteyen kişiler ve deprem bölgesinde zarar görmüş vatandaşların ev eşyalarını almaları için nakdi olarak yardım imkânı sağlandı. Bu yardımlardan faydalanmak için ise aile ve Sosyal hizmetler bakanlığını belirlemiş olduğu belirli yaş kriterleri ve şartlar gerekiyor.

Bunun için mutlaka aileden birisinin 18 yaş üstü olması ve bu kişinin başvuru yapması gerekiyor. Hani içerisinde kişi başına düşen gelir net olarak asgari ücretin 1/3’ünden az olması şart aranırken engelledik yaşlılık dul olma gibi özel şartları da taşınması gerekebilmekte. Onarımı yapılacak olan evin ya da ev yapılacak olan arsanın ise tam hisseli tapusunun da bulunması gerekiyor. Bu yardımlardan faydalanmak için iste bazı mercilere başvuru yapmak lazım.

81 İlde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı heyetine başvuru yapılabiliyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda yardım için belirlenmiş kriterlere sahip olan kişilere yönelik ödemeler yapılıyor. Buna göre ev onarımlarında 35.000 ile 100.000 TL arasındaki destek verilirken prefabrik ev yapımına ₺200.000 TL’ye kadar yardım sağlanabiliyor. Betonarme ev yaptıracak vatandaşlara yönelik olarak da 300.000 TL’ye kadar bu imkan sağlanıyor.