Resmi Gazetede Açıklandı: 1 Nisan: SGK’ya Başvuran Herkes Alıyor!

Emekli olmak için prim ve yıl şartını tamamlayan EYT’li vatandaşlar önceki hafta uygulamaya koyulan düzenleme ile emekliliğe hak kazanmış oldu. Primi tamamlamayan kişiler ise toplu ödeme yaparak bu imkâna kavuşacak. SGK kurumuna yapılan başvuru ile biriken primler geri alınabiliyor. Vefat edilmesi durumunda bu haktan vefat eden kişinin yakınları faydalanabiliyor. Toplu ödeme nasıl alınır? Merak edenler için işte detaylar…

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışanlar veya borçlanma başlangıcını bu tarih çeken kişiler prim ve yıl şartını tamamladıkları zaman emeklilik imkânı kazanıyor.

SSK’lı olanlar 5 000 ile 5975, Bağ-Kur’lu olanlar ve memurlarda ise kadınlar için 7 200, erkekler için 9 000 prim günü tamamlanması yeterli oluyor. Bu şartları sağlamayanlar için SSK’lı olanlar 3 600, Bağ-Kur’lu olanlar 5 400 günü tamamlamaları yanı sıra yaş şartını da yerine getirmeleri gerekir.

Sigortalı olan bazı kişiler emeklilik şartlarını tamamlayamıyor. SGK’na başvuru yaparak birikmiş primleri toptan geri alabilme hakkına sahipler. Vefat halinde hak sahibinin yakınları bu imkândan faydalanabilir.

Toplu Para İadesi Şartları

SSK ile Bağ-Kur’lu vatandaşlar toplu olarak para alabilmesi için herhangi bir yerde çalışmaması veya kendi işinde çalışıyor olmaması gerekir. Bunun yanı sıra emekli aylığına bağlanma şartlarını da sağlamamış olması gerekir.

İade Edilen Primler Nelerdir?

4A’ kapsamına dahil olan vatandaşlar 2008 yılından önce kendi adına ödenmiş hem işçi hem de işveren primi, 2008 yılından sonra ise işçi primleri geri ödeniyor. Primi eksik olan kişilere SGK başvurmaları halinde toplu ödeme alıyor. Toplu para alabilmek için şartları yerine getirmek gerekir. 4B li olanlar tarih ayırımı yapılmaksızın ödemiş oldukları tüm primleri geri alabiliyor. Geri alınacak olan primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için geçerli olacak.