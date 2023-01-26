Banka geceden duyurdu: QNB Finansbank hesabı olanlara, 40.000 TL net nakit ödemesi olacak! İsteyen SMS atacak

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirilecek ve banka bu kredileri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak kullandırmaktadır.

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan krediyi hesaba yatırarak kullanabileceksiniz.

40000 TL'ye kadar kredi verecek olan Finansbank, yapmış olduğu kampanyada banka kredi notuna bakarak işlem yapacak ve ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan kişilere hemen aynı gün içinde işlem yaparak hesaplarına ödemeleri gerçekleştirecektir.

40000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyaya katılarak, istediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı: 50 30 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz.

50 30 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi değerlendirmesi, hızlı birşekilde yapıldıktan sonra finansbank, sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri söyleyecekti onaylanan kredinin nekadar olduğu hakkında bilgiler ile birlikte kullanabileceğiniz faiz oranlarında sizlere hızlı bir şekilde yetti söyleyecektir.