Resmi Gazetede Açıklama Gece Yapıldı: 15 Milyon Emekliye 32.000 TL Ödeme Yapılıyor

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu nakit kampanyalarından faydalanacak olan kişilere 32000 TL ödeme verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde devlet destekli, faiz oranlarından, kullanabileceğiniz bu kredilerde 32000 TL ödemeyen kamu bankaları üzerinden alabilirsiniz.

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırılacak olan bu kredi kampanyalarına katılabiliyorlar. Resmi gazetede yayınlanan bu kredi haberi sadece emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan, vatandaşlara internet ortamında kullandırılmaktadır.

BANKAYA GİTMEYE GEREK YOK

Devlet destekli Emekli Kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere uygun faizlerle ödeme yapmaktadır. başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların banka hesapları üzerinden alacakları şifreyle birlikte internet bankacılığı uygulamalarına girerek kredi ödemelerinde hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları yapmış oldukları 32000 TL kredi ödemelerinde emekli maaşını kendi bankasından olan kişilere internet bankacılığı uygulaması üzerinden, haftasonu olsa bile bu ödemeleri gerçekleştiriyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapılan kampanyada, emekli maaş hesapları üzerinden şubat ayı sonuna kadar kampayayı devam ettirecek.