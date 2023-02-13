IBAN Numarası Üzerinden Bu Sabah Ve Akşam Arasında: Banka Hesabınıza 70.000 TL Ödenecek: Son Gün, Kaçırmayın

Son zamanlarda yaşanılan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte özel bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyaları oldukça tercih edilmeye devam ediyor. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 70000 TL'ye kadar kredi ödemesi hazırlayan, Denizbank yapmış olduğu kampanyada bireysel müşterileri ödemelerine gelir belgesiz olarak vermektedir.

Denizbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında iban numaralarına ödeme alacak olan tüm vatandaşları 24 ay vadeli 70000 TL ödeme gelir belgesiz olarak ödeniyor. Denizbank şubat ayı sonuna kadar devam ettireceği bu kampanyada, bugün itibariyle başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları da banka şubeleri üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır.

IBAN NUMARASI ÜZERİNDEN KREDİ

Denizbank kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonları üzerinden başvuru yaparak, hemen öğrenebiliyor. Kredi sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız hemen cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıyla birlikte on sekiz yaşından büyük olmaları durumunda kredi notu sorgulaması, yüksek olması gerekiyor. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kendi cep telefonları numaraları üzerinden, atacakları başvurulsun ile birlikte sonucunu 10 dakika içerisinde öğrenebilir.

Sms ile kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kendi cep telefonları numaraları üzerinden kredim TC kimlik ve boşluk bıraktıktan sonrada doğum tarihine gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numaralarına göndermesi durumunda, Denizbank'ın başlatmış olduğu 70000 TL kredi başvurusunu yapabilir. Sms ile yapmış olduğunuz kredi başvurusu onay alması durumunda en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank hesabınızın olması durumunda sms atmadan da ihtiyaç kredisi başvurusunu, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden 7 24 yapabilirsiniz.