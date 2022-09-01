Resmi Gazete Duyurdu: Emekliye Ödeme Verilecek

Resmi Gazete üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler için kamu bankaları üzerinden 50000 TL'ye kadar ek ödeme verileceği açıklandı. Resmi Gazete üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almaları ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri, kampanya bugün resmi olarak açıklandı.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hızlı bir şekilde kredi işlemleri yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru imkanı sağlanacak

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılacak olan kredi başvurularında, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar destek kredisi için başvurularını gerçekleştirebilecek. Devlet destekli olarak bu üç banka üzerinden başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde alabileceğiniz kredi onayı ile birlikte sizlerde başvurunuzu yaptıktan hemen sonra, işlemlerinizi gerçekleştirmek için şubelere gitmeden kolay bir şekilde kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hesabı olan kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden kredi başvurusunu internet üzerinden yapabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizler de kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler hatırı yatırarak da kredinizi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu krediler haricinde, bankaya yeni emekli maaşını taşıyan kişilere daha yüksek limitlerde kredi kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit kullanacak olan kişilere 3 ayı ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.