Emekliye 10 gün içinde 17.000 TL ödeme verilecek! 4 bankadan resmi açıklama bugün yapıldı! Başvuru ekranı açıldı...

Emekli olan vatandaşlar için 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 17000 TL'ye kadar ödeme verecek olan 4 bankadan resmi internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte 10 gün içersinde bu işlemleri yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek kredilerde 90 gün ertelemeli almış olduğunuz bu kredilerde düşük faizlerden yararlanırsınız.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde kredi almak istiyorsanız, isterseniz özel bankalar üzerinden isterseniz de kamu bankaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere 10 gün içerisinde işlemleri yapmaları durumunda kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişiler aşağıdaki bankalardan başvuru yapabilir.

BAŞVURU

Ziraat Bankası hesabı olan ve emekli maaşını bankadan olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası, özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte daha düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli kredi veriyor.

Sadece Ziraat Bankası değil, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlere 10 gün içinde 17000 TL ödeme verilmektedir. 3 kamu bankası yapmış oldukları bu kampanyalar haricinde bazı özel bankalarda kampanyalara katılarak vatandaşlara 17000 TL ödeme vereceğini açıkladı.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi başvurusunda bulunarak ödemelerini yine aynı gün içinde alabilirler.