Ev hanımlarının uzun süredir beklediği emeklilik düzenlemesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurban Bayramı tatilinin ardından açılmasıyla beraber ele alınacak bu önemli düzenleme, ev hanımlarının yüzünü güldürecek. Bu düzenleme ile ev hanımları, sosyal güvence altına alınacak ve ayrıca erken emeklilik hakkına sahip olacaklar.

Ev Hanımlarına Emeklilik İmkanı: Düzenlemenin Detayları Neler?

Meclis'te ilk olarak ele alınacak olan torba yasa, memur ve emekli maaşlarının düzenlenmesini içerirken, ikinci torba yasa ise daha geniş kapsamlı olacak ve Aile Koruma Kalkanı Paketi'ni hayata geçirecek. Bu paket, ev kadınlarına sosyal güvence sağlamanın yanı sıra, yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emeklilik imkanı sunacak. Bu düzenlemeler 4 aşamada hayata geçirilecek.

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İlk aşamada, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvence sağlanacak. Bu sistemin primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. İkinci aşama ise erken emeklilik adımlarını içerecek. Bu kapsamda, kadınların emeklilik yaşı, sahip oldukları çocuk sayısına göre belirlenecek.

Erken Emeklilik Adımları ve Yıpranma Düzenlemesi

Üçüncü aşamada, çalışan ve ev hanımı anneler için yıpranma düzenlemesi devreye girecek. Sosyal güvencesi olmayan annelere bu düzenleme kapsamında öncelik verilirken, daha önce çalışmış olan anneler de bu düzenlemeden faydalanabilecekler.

Dördüncü aşama ise ev hanımlarının yıpranma düzenlemesi olacak. Bu düzenleme, ev hanımlarının uzun yıllar boyunca ev işleri ve çocuk bakımı gibi zorlu görevlerin altından kalkmalarını takdir etmek için tasarlandı. Bu sayede, ev hanımlarının emeklilik hakkı daha adil bir sistemle belirlenmiş olacak.